Seven Deadly Sins Stagione 3 e Great Pretender date di uscita su Netflix

Attraverso NX, l’account twitter dedicato agli anime e alle serie animate, Netflix ha confermato l’arrivo sulla piattaforma di due serie precedentemente slittate ovvero Seven Deadly Sins Stagione 3 e Great Pretender.

Great Pretender è una produzione originale Netflix di Wit Studio (L’Attacco dei Giganti, Vinland Saga). Sarò disponibile su Netflix a partire dal 20 agosto e il cast include Chiaki Kobayashi, Junichi Suwabe e Natsumi Fujiwara.

Eccovi una brevissima sinossi:

Makoto si crede il re dei truffatori, finché imbroglia un mafioso importante. Dalle menti che hanno ideato “91 Days”, “FLCL”, “L’attacco dei giganti” e non solo.

Inizialmente prevista a luglio, debutterà invece il prossimo 6 agosto Seven Deadly Sins Stagione 3 ovvero The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods.

Si tratta appunto della terza serie ispirata al manga ed è stata sviluppata da Studio Deen (Fate/stay night) e vede alla regia Susumu Nishizawa, che aveva già lavorato come storyboarder a The Seven Deadly Sins: Revival of The Commandments, con le sceneggiature coordinate da Rintarou Ikeda (Love and Lies, Hakyu Hoshin Engi). Il character design è di Rie Nishino (Now and Then, Here and There) mentre Hiroyuki Sawano, Kohta Yamamoto e Takafumi Wada si sono occupati della composizione della colonna sonora.

Il manga di The Seven Deadly Sins si è concluso con il Volume 41 uscito a maggio in Giappone ed è stato confermato che è già in lavorazione una serie sequel con il sottotitolo The Four Knights of Apocalypse.

The Seven Deadly Sins – Nanatsu no taizai è un manga scritto e disegnato da Nakaba Suzuki pubblicato in Italia da Edizioni Star Comics con 35 volumi già usciti dei 40 disponibili.

Per quanto riguarda invece le serie anime la terza stagione arriverà in estate su Netflix dove sono già disponibili le prime due stagioni, uno special in 4 episodi e il film.

Per chi non conoscesse The Seven Deadly Sins, eccovi una breve sinossi:

Si narra che sette temibili guerrieri, conosciuti come i Seven Deadly Sins, tramarono per rovesciare un pacifico regno nelle terre di Britannia. Da allora nessuno li ha più visti. Dieci anni dopo, convinta della loro innocenza e sicura che siano sopravvissuti, una giovane fanciulla si mette sulle loro tracce: nuovi temibili nemici minacciano il regno e i sette “peccatori” sono la sua unica speranza!