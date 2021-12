Shang-Chi 2 è in lavorazione, assieme alla serie TV

Shang-Chi e la Legenda dei Dieci anelli è il penultimo film appartenente al Marvel Cinematic Universe uscito nelle sale durante il mese di settembre di quest’anno, un’esclusiva temporale nei cinema per una finestra di 45 giorni per poi approdare sulla piattaforma streaming Disney+ senza però l’Accesso VIP a pagamento. A breve distanza quindi dall’uscita della prima avventura dell’eroe Marvel si inizia ora a parlare concretamente di un sequel ufficiale, accompagnato anche da una serie TV realizzata per l’occasione.

Potete vedere tutti i contenuti Marvel Studios e non solo in esclusiva su Disney+. Per abbonarvi alla piattaforma potete cliccare qui.

Deadline ha infatti riportato in anteprima la notizia che un sequel di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli è ufficialmente in arrivo con Destin Daniel Cretton che tornerà a dirigere le avventure del personaggio interpretato da Simu Liu, il tutto affiancato anche a una serie prevista ovviamente in esclusiva assoluta su Disney+. Cretton ha infatti firmato un accordo con Marvel Studios e Onyx Collective di Hulu, il quale permetterà all’autore di sviluppare progetti sia per Marvel su Disney+ che per altre piattaforme. Al momento non sono state rese note le eventuali date di uscita di Shang-Chi 2 (titolo provvisorio) e dello show dedicato all’eroe Marvel.

Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli è basato su una sceneggiatura di Dave Callaham (The Expendables, Godzilla, Wonder Woman 1984) e vede nel cast anche Tony Leung nel ruolo di Wenwu, Awkwafina nel ruolo dell’amica di Shang-Chi, Katy, e Michelle Yeoh nel ruolo di Jiang Nan, oltre a Fala Chen, Meng’er Zhang, Florian Munteanu e Ronny Chieng. Il film Marvel Studios diretto da Destin Daniel Cretton è disponibile dal 16 novembre scorso in Home Video, ossia in formato Blu-ray, DVD e 4K UHD. Se volete prepararvi all’arrivo del sequel e della serie TV dedicata al personaggio, trovate in ogni caso anche gli albi originali a fumetti targati Marvel Comics e molto altro a questo indirizzo.