Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli arriva su Disney+

Disney ha annunciato il Disney+ Day che viene celebrato in tutto il mondo il 12 novembre con contenuti esclusivi per tutte le sezioni della piattaforma streaming Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e Star oltre ad una speciale presentazione dedicata a Disney+ con anticipazioni dei titoli in arrivo. Contestualmente, sempre il 12 novembre, il servizio Disney+ verrà attivato in Corea del Sud e Taiwan e ad Hong Kong il 16 novembre.

Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli: trailer e sinossi

Da segnalare, in concomitanza con questa giornata speciale, dell’arrivo sulla piattaforma di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli il cinecomic Marvel del 2021 diretto da Destin Daniel Cretton. La pellicola si basa sull’omonimo personaggio della Marvel Comics ed è esattamente il venticinquesimo film del Marvel Cinematic Universe. Tra gli attori spiccano Simu Liu nel ruolo di Shang-Chi, affiancato da Awkwafina, Meng’er Zhang, Fala Chen, Florian Munteanu, Benedict Wong, Michelle Yeoh, Ben Kingsley e Tony Leung.

Il protagonista è, per l’appunto, Shang-Chi che è anche conosciuto come Maestro del Kung-Fu. Si tratta di un giovane supereroe presentato per la prima volta nei fumetti nel 1973 che non sa realmente chi sia né di cosa sia capace. Questo lo spinge a imparare a gestire ogni parte di sé e intraprende un inedito viaggio alla scoperta di se stesso. Nella tortuosa strada verso la conoscenza deve riuscire ad affrontare il bene, il male, la luce e l’oscurità e tentare di farli convivere per poter raggiungere il suo pieno potenziale, un potere che può permettergli di duplicare se stesso infinite volte. Non sarà semplice perché dovrà fare i conti con alcuni personaggi pronti a dargli del filo da torcere, appartenenti all’organizzazione terroristica chiamata Dieci Anelli. A capo della gang c’è qualcuno con cui in passato Shang-Chi ha già avuto a che fare: il temibile Mandarino.

Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli era inizialmente previsto per febbraio 2021, dopo essere stato rinviato più volte a causa della pandemia di COVID-19, il film è stato distribuito in Italia il 1º settembre 2021 e il 3 settembre negli Stati Uniti. Ora è pronto a debuttare anche su Disney+ compreso nel prezzo dell’abbonamento.

