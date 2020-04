Shazam! 2 sarà girato quest’anno? Forse no!

La pandemia che ha colpito il sistema economico mondiale, si sa, ha rallentato la produzione di moltissimi contenuti d’intrattenimento, e non è strano assistere a notizie su cancellazioni e ritardi (come per esempio l’ennesimo rinvio di The Last of Us 2). Tuttavia, se non dovessero esserci ulteriori intoppi, gli addetti ai lavori dovrebbero iniziare a girare Shazam! 2 entro la fine di quest’anno.

Il regista del secondo capitolo di Shazam!, David F. Sandberg, durante l’intervista a ComicBook, ha mostrato la sua totale sensibilizzazione su questo particolare argomento, parlando che le riprese del lungometraggio potrebbero subire dei ritardi. “Beh, vedremo quanto durerà questa situazione, voglio dire, dovremmo iniziare a girare quest’anno”.

“Ma chi può sapere per quanto tempo si prorogherà questa situazione? Ora come ora sembra che ogni film subirà dei ritardi, quindi vedremo cosa accadrà con Shazam! 2. Finora, io ho già scritto la sceneggiatura, e per fortuna questa cosa si può ancora fare. Vedremo tra un paio di mesi come andranno le cose, sai?”, conclude il regista.

In effetti, nel panorama cinematografico, diverse produzioni sono state interrotte, come The Falcon e The Winter Soldier di proprietà della Marvel. Invece, ci sono moltissimi film che sono stati posticipati, nonostante le pellicole fossero praticamente complete, e ci riferiamo a Fast & Furious 9, Black Widow, Mulan, Morbius, Wonder Woman 1984, The Mutants, Antlers, No Time to Die, A Quiet Place Part II e molti altri.

Insomma, la situazione è abbastanza incerta e potrebbe cambiare drasticamente di giorno in giorno. Continuate a seguirci per ulteriori novità legate a Shazam! 2 e a tutti gli altri lungometraggi che debutteranno in futuro.