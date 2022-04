Shazam! Fury of the Gods, il cinecomic diretto ancora una volta da David F. Sandberg, uscirà nelle sale il 2 giugno 2023. Zachary Levi rivestirà i panni del divertente supereroe ispirato al personaggio dei fumetti della DC Comics. Nel cast di Fury of the Gods troveremo anche Jack Dylan Grazer nel ruolo di Freddy, Jovan Armand nei panni di Pedro, Ian Chen in quelli di Eugene e infine Faithe Herman nel ruolo di Darla. Sembra però che anche Wonder Woman abbia una sua parte nel film. Le voci circolavano già da tempo ma ora sono state confermate in un nuovo filmato del film mandato in onda al CinemaCon di quest’anno a Las Vegas. Questa segna la quinta apparizione di Gal Gadot nell’universo cinematografico DC.

Shazam 2: il cameo di Wonder Woman

Interpretato dalla star di Chuck Zachary Levi, il primo film Shazam!, diretto da David F. Sandberg, ha seguito la storia del giovane Billy Batson che ottiene poteri divini che si attivano ogni volta che grida Shazam, trasformandolo in un supereroe adulto. Il film non racconta solo la storie sulle origini di un supereroe, era anche il viaggio di Billy nell’accettare la sua nuova famiglia.

Poiché l’uscita del film è ormai alle porte, mancano meno di otto mesi, la Warner Bros. ha iniziato a dare al pubblico un assaggio dell’attesissimo sequel. Il nuovo filmato di Shazam: Fury of the Gods mandato in onda al CinemaCon include un cameo molto divertente di Wonder Woman. Ecco la descrizione completa del video:

“Il filmato mostra Shazam a Parigi in un ristorante, con Wonder Woman che cena con lui. L’eroe dice a Wonder Woman che non può impegnarsi e lei inizia ad andarsene, ma all’improvviso si ferma. Quando si gira, non è Gal Gadot, ma Merlino, che avverte Shazam in sogno che le Figlie di Atlas stanno arrivando per lui. Il filmato mostra anche un drago gigante che atterra vicino a loro. Shazam dice a Helen Mirren: “Signora, ho visto tutti i film Fast and Furious ed è tutto incentrato su una cosa: la famiglia!’ Non succede nulla, quindi Shazam dice di nuovo famiglia e i bambini atterrano tutti uno dopo l’altro dietro Mirren”.

Vi ricordiamo che oltre a Wonder Woman Shazam: Fury of the Gods ha nuove aggiunte al cast e presenta nuove minacce. Il filmato infatti alludeva alle Figlie di Atlas Hespera e Kalypso interpretate rispettivamente da Helen Mirren e Lucy Liu.