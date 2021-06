Shazam! Fury of the Gods, Zachary Levy al centro del primo teaser

In concomitanza con la diffusione in rete delle prime immagini prese dal set di Shazam! Fury of the Gods, il regista David F. Sandberg ha voluto stuzzicare i fan con un breve teaser del nuovo film, pubblicato su Twitter.

Nel video possiamo vedere come il personaggio interpretato da Zachary Levy non abbia affatto perso la sua verve comica. Il sequel di Shazam! uscirà nelle sale americane il 2 giugno 2023, dunque ci vorrà ancora del tempo prima di vedere un trailer vero e proprio. Le riprese sono attualmente in corso in Georgia.

In Shazam! Fury of the Gods l’alter ego di Billy Batson dovrà vedersela con le figlie di Atlante, Hespera e Kalypso, interpretate da Helen Mirren e Lucy Liu. Una terza figlia, di cui non si conosce ancora l’identità, sarà invece interpretata da Rachel Zegler. Tornerà anche l’intera Shazam family, vista in pompa magna nel finale del primo film.

Ecco il primo teaser di Shazam! Fury of the Gods

Uscito nel 2019, Shazam! segue le vicende del quattordicenne Billy Batson, che riceve in dono l’abilità di trasformarsi nel celebre eroe della DC. Grazie all’aiuto del suo fratello adottivo Freddy e del resto della famiglia, riesce a maneggiare i suoi poteri e sconfiggere il malvagio Dottor Sivana, interpretato da Mark Strong.

L’attore, in una recente intervista, ha rivelato di non essere stato contattato per apparire nel sequel, ma ha lasciato le porte aperte per un eventuale ritorno in un possibile terzo capitolo. I fan, inoltre, sperano sempre di assistere a uno scontro sul grande schermo tra Shazam e Black Adam, nei cui panni si celerà Dwayne “The Rock” Johnson.

Nel finale del primo film era apparso anche Superman, ma in una maniera alquanto inusuale: non si trattava di Henry Cavill, bensì di Ryan Handley, lo stuntman di Zachary Levi, con indosso il costume dell’uomo d’acciaio. Anche Superman, purtroppo, non farà la sua comparsa in Fury of the Gods! dal momento che Warner ha in mente piani ben diversi per il noto eroe.

