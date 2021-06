Shazam! Fury of The Gods, prima occhiata al nuovo costume dell’eroe DC

Le riprese del sequel di Shazam! sono iniziate da pochi giorni ed ecco che arrivano le prime foto dal set. Grazie al portale americano Just Jared possiamo dare un’occhiata a quello che sembra essere a tutti gli effetti il nuovo costume indossato da Zachary Levy.

Rispetto al primo film è possibile notare come sia stato eliminato il mantello e il simbolo della saetta sia notevolmente rimpicciolito. In ogni caso continua a essere molto fedele ai fumetti e i fan hanno approvato alla grande il nuovo look, lasciando commenti positivi sui social.

Intitolato Fury of the Gods, il sequel di Shazam! (2017) vedrà nel cast l’ingresso di Helen Mirren e Lucy Liu rispettivamente nei panni delle figlie di Atlante, Hespera e Kalypso. Tornerà anche l’intera Shazam family, vista in pompa magna nel finale del primo film.

Shazam!, le foto del nuovo costume del sequel

Fury of the Gods sarà diretto ancora una volta da David F. Sandberg e uscirà nelle sale americane il 2 giugno 2023. Al momento rimane il primo e unico film targato DC Comics annunciato per quell’anno. Non ci sarà, invece, Mark Strong nei panni del Dr. Sivana: probabilmente il ritorno del villain verrà salvato per un eventuale terzo capitolo.

Il primo film (di cui potete leggere qui la nostra recensione) è stato premiato da critica e pubblico per il giusto mix di comedy e adrenalina, e per un Zachary Levy in grande spolvero, calato alla perfezione nei panni dell’alter ego di Billy Batson. La pellicola ha incassato al boc-office mondiale oltre 300 milioni di dollari.

Al momento non ci sono dettagli su di un possibile scontro tra Shazam e Black Adam, ma i fan sono sicuri che prima o poi i due verranno alle mani anche sul grande schermo.

