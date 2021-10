Pausa per Jujutsu Kaisen e MASHLE su Shonen Jump

Le pagine del numero 47 di Weekly Shonen Jump annunciano la pausa di serializzazione per una sola settimana di Jujutsu Kaisen, scritto e disegnato da Gege Akutami, e MASHLE, scritto e disegnato da Hajime Komoto, pertanto non appariranno all’interno del numero 48 previsto il 1° novembre.

I due manga di punta della rivista shonen giapponese ritorneranno comunque all’interno del numero successivo, il 49°, in uscita in Giappone e negozi online il 8 novembre.

Jujustu Kaisen è sempre più frequentemente vittima di pause causa salute dell’autore Akutami, difatti la serie, ricordiamo, è stata sospesa per un mese dal al per permettere al mangaka di ristabilirsi. Per MASHLE, invece, si tratta della prima pausa dell’autore. Nonostante ciò, i due manga non tarderanno a tornare e far divertire i loro fan.

A proposito di Jujutsu Kaisen

Il manga Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight di Gege Akutami è stato pubblicato per la prima volta il 5 marzo 2018 sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha e inseguito i singoli capitoli sono stati raccolti e pubblicati in tankobon (attualmente 16 in Giappone).

Il primo volume è uscito in Italia a ottobre del 2019 grazie alla casa editrice Planet Manga e l’opera si compone al momento di 10 volumi (potete recuperarlo qui su Amazon se non lo aveste ancora acquistato).

Direttamente dalle pagine di Shonen Jump, un fumetto di cui non potrete più fare a meno. Un destino maledetto di scontri, misteri e stregoneria e un ragazzo con il coraggio di compiere una scelta sconvolgente. Lui è Yuji Itadori ed è iscritto al Club di Ricerca sull’Occulto…

A proposito di MASHLE

MASHLE è scritto e disegnato Hajime Komoto su Weekly Shonen Jump ed è da poco disponibile in Italia per Star Comics con il 1° numero dell’edizione speciale MASHLE CREAM PUFF PACK. Invece, l’edizione variant e regolare del 1° numero arriverà ufficialmente dal 27 ottobre 2021. In Giappone l’opera ha raggiunto 8 volumetti.

Potete prenotare qui su Amazon il 1° numero e qui il 2° numero in uscita il 24 novembre.