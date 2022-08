Sideshow Collectibles è lieta di annunciare la nuova statua in scala 1/3 dedicata a Raffaello dal franchise Teenage Mutant Ninja Turtles. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo!

Raffaello da Sideshow Collectibles

Raffaello da Sideshow Collectibles è la prima di una serie di statue TMNT Legends. Dalle immagini ufficiali possiamo vedere come questa produzione sia finemente realizzata e si ponga su un mercato collezionistico di altissimo livello. Tutto è infatti curato nei mini dettagli!

Foto: ©Sideshow Collectibles

Sideshow e Premium Collectibles Studio hanno presentato questa nuova statua in scala 1:3, facente parte della prima di una lunga serie. Il design di qeusta produzione è direttamente ispirato alle numerose apparizioni iconiche delle Tartarughe Ninja negli ultimi 35 anni.

La statua di Raffaello misura poco più di 53 cm in altezza e mostra il personaggio in posa dinamica posto su una base che raffigura una location di derivazione fognaria. Tra i dettagli sbucano fuori anche gli iconici robot Mouser, che sconfitti giacciono nel fango sotto i suoi piedi.

Una produzione di qualità

Quello che salta subito all’occhio dalle immagino è lo sculpt della statua, in grado di offrire un ottimo mix tra quello che è il realismo e lo stile classico dei fumetti. Le trame sono dettagliate, così come le cicatrici dalle battaglie ci portano alla mente gli addestramenti con il maestro Splinter e i fratelli Leonardo, Donatello e Michelangelo.

Indossa fasce marroni su braccia e piedi, gomiti e ginocchiere per la protezione e una cintura di utilità intorno alla parte centrale. La sua faccia ringhiante è evidenziata dalla sua caratteristica bandana rossa e dagli occhi bianchi, che ricordano le sue prime apparizioni comiche.

Foto: ©Sideshow Collectibles

Data di uscita e prezzo

Raffaello da Sideshow Collectibles è disponibile anche in una Deluxe Edition, che vanta la presenza di un ritratto intercambiabile e una mano sinistra intercambiabile con un Mouser infilzato.

La statua di Raffaello è attualemente in preordine al prezzo di 1.205 dollari per entrambe le edizioni. La sua distribuzione è prevista tra il mese di maggio e quello di luglio 2023. Per ulteriori immagini o informazioni vi rimandiamo allapagina ufficiale del prodotto.

