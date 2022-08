I fan più attenti avranno notato che alcuni elementi della serie TV prequel de Il Trono di Spade, House of the Dragon, presentano dei cambiamenti rispetto alla serie originale. Tra questi ultimi emerge il sigillo della Casa Targaryen, sui cui il co-showrunner di House of the Dragon, Ryan Condal, si è soffermato per spiegare il motivo delle modifiche apportate. Prima di immergerci nei dettagli, però, ricordiamo che la serie targata HBO riporterà gli spettatori indietro di due secoli, prima degli eventi accaduti ne Il Trono di Spade.

Lo show racconta gli eventi che hanno portato alla caduta della Casa Targaryen, mettendo in mostra la fatidica guerra civile della Danza dei Draghi. Ricordiamo inoltre che le riprese di House of the Dragon si sono tenute tra aprile 2021 e febbraio 2022 e che l’uscita della prima stagione su HBO Max ed in contemporanea in Italia su Sky e NOW è fissata per il 22 agosto 2022.

House of the Dragon

Il sigillo dei Targaryen in House of the Dragon

Come abbiamo già detto, nonostante la serie prequel sia fedele ai libri di George R. R. Martin e alla produzione originale, ha introdotto alcune modifiche nella storia. Nel corso di un’intervista con EW, riportata da screenrant.com, Ryan Condal ha spiegato la presenza del nuovo sigillo dei Targaryen. Ricordiamo che ne Il Trono di Spade lo stemma della Casa era formato da un drago a tre teste con due gambe, mentre in House of the Dragon il design mostra un drago quadrupede.

Ad alcuni fan forse è sfuggito che il sigillo attuale non è del tutto nuovo. Lo stesso Condal ha ricordato che il simbolo del drago a quattro zampe è apparso anche nella sesta stagione de Il Trono di Spade, quando Daenerys (Emilia Clarke) ha riportato il sigillo originale nell’atteso finale. Quindi Ryan Condal ha scelto di usare lo stesso design per House of the Dragon in modo da onorare Daenerys e richiamare il momento esatto in cui il suo viaggio si è interrotto ne Il Trono di Spade.

Di seguito potete leggere le sue parole:

Ogni scelta presa in questo show, anche la più piccola, è stata fatta per una ragione. Vi dico anche che il sigillo che vedrete nella serie l’avete già visto nell’originale. Pensate di aver visto spesso il sigillo dei Targaryen ne Il Trono di Spade, ma in realtà non è accaduto così tante volte. Lo avete notato in particolare sui libri e sui Funko POP, o altri gadget del genere. Caduta la dinastia dei Targaryen, il sigillo non esisteva più, almeno fino a quando Daenerys non lo ha riportato indietro. Quindi abbiamo scelto di onorare il momento in cui Daenerys ci ha lasciati. Ma vi dirò: seguite lo spettacolo. Speriamo che tutto acquisti di senso a tempo debito.

House of the Dragon dovrebbe debuttare il 22 agosto 2022 su Sky e Now TV. Prima di lasciarvi, vi segnaliamo che su Amazon potete comprare il cofanetto de Il Trono di Spade in versione Blu-ray.