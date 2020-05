Simon Pegg vorrebbe un sequel di Hot Fuzz

L’attore britannico Simon Pegg ha recentemente dichiarato che Hot Fuzz è l’unico capitolo della trilogia del Cornetto che si presterebbe a un sequel. Edgar Wright è il regista della tanto amata e irriverente trilogia iniziata con La Notte dei Morti Dementi, proseguita con Hot Fuzz e conclusasi con The World’s End.

Simon Pegg ovviamente non ha confermato la presenza di piani per un sequel di Hot Fuzz ma confessa di aver fantasticato con il regista Edgar Wright su uno spin-off di Hot Fuzz. Spin-off che avrebbe permesso la naturale conclusione della trilogia, senza cambiarne il finale, ma che avrebbe potuto aggiungere nuove avventure alla storia raccontata nel secondo capitolo della trilogia del Cornetto.

Dalle colonne di WebMovie (potete leggere l’articolo a questo link) Simon Pegg ha, infatti, dichiarato: “Penso che (Hot Fuzz) sia il film della trilogia che meglio si presta ad avere un sequel, essendo di genere poliziesco“, infatti come diretta conseguenza di questo tipo di film spesso vengono realizzate delle pellicole che ne continuano la storia. L’attore poi aggiunge: “Sapete, io e Edgar (Wright) quando concludiamo qualcosa vogliamo passare subito al progetto successivo. Tutti quei film (della trilogia del Cornetto) hanno un arco narrativo ormai concluso. Abbiamo fatto Shaun of the Dead, e il sequel di quel film è Hot Fuzz, e il sequel di Hot Fuzz è The World’s End. Sono una trilogia tematica piuttosto che sequel diretti. Mi piacerebbe interpretare nuovamente Nicholas Angel, è stato divertente. Probabilmente sono troppo vecchio ora“.

Con ogni probabilità non vedremo mai un sequel di Hot Fuzz. A ta proposito ricordiamo che si era vociferato anche di un sequel di La Notte dei Morti Dementi, voce trapelata dallo stesso Pegg insieme a Wright e Nick Frost, sequel che, ovviamente, non ha mai visto la luce.