Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli è stato un ottimo biglietto da visita per Destin Daniel Cretton, regista del film dedicato al Maestro del Kung-Fu marveliano. L’ottimo risultato al botteghino ha fatto crescere la considerazione dei Marvel Studios per il regista, al punto da voler affidare proprio a Destin Daniel Cretton uno dei capitoli più attesi del futuro del franchise: Avengers: Kang Dinasty. Ad esser particolarmente felice del successo di Cretton è Simu Liu, il volto dello Shang-Chi del Marvel Cinematic Universe, che durante un’intervista potrebbe aver fatto trapelare un dettaglio su Avenger: Kang Dinasty e Shang-Chi.

Simu Liu spera che Destin Daniel Cretton porti Shang-Chi in Avengers: Kang Dinasty

Durante un’intervista con ComicBook.com, Simu Liu non ha fatto mistero di esser particolarmente felice per come i Marvel Studios stiano valorizzando Destin Daniel Cretton, lasciando trapelare la speranza che questo possa anche portare a una sua nuova collaborazione con il regista:

Sembra incredibile. Ovviamente ho saputo la notizia poco prima del resto del mondo, e sono impazzito, credo di avergli mandato quaranta messaggi di seguito, tutti con punti esclamativi. Sono incredibilmente felice per lui, merita questa posizione. Sono ansioso di vedere cosa farà con una produzione così importante come Avengers: Kang Dinasty, perché penso che sia facile perdersi all’interno dello spettacolo che questi film posso offrire, con la loro vastità e la loro grandezza, ma che se ci si focalizza sull’umanità e sull’aspetto umano delle storie, credo che questo sia il segreto per realizzare film speciali e memorabili, e questo Destin sa come farlo. Credo che ne sia in grado e che lo meriti davvero. Sono ansioso di lavorare nuovamente con lui

Quest’ultima frase potrebbe essere interpretata come una possibile presenza di Shang-Chi in Avengers: Kang Dinasty.

Al momento, pure essendo stato confermato, non ci sono date sicure per un seguito di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, il che rende ancora più interessante quest’ultima affermazione di Liu, a cui è stata inevitabilmente chiesto se quindi vedremo in Avengers: Kang Dinasty anche Shang-Chi, ma l’attore è stato decisamente elusivo:

Lo spero, ma non prendete le mie parole come una conferma

