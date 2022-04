Aprile sta per giungere al termine, ma gli ultimi giorni si preparano a essere molto ricchi grazie alle novità portate da Sky e NOW. Tra serie TV e film il palinsesto si amplierà notevolmente, lasciando gli spettatori incollati allo schermo. Scopriamo insieme i principali nuovi titoli che saranno disponibili dal 24 al 30 aprile 2022.

Domenica 24 aprile

MCLAREN

La breve ma intensissima storia di Bruce McLaren raccontata in questo intenso e spettacolare docu-film. McLaren non avrebbe potuto camminare ma, nonostante gli avessero diagnosticato a nove anni una malattia degenerativa, lui non ne volle sapere: rimase due anni in trazione e, pur uscendone con una gamba più corta dell’altra, guidò cosi velocemente da sconvolgere i suoi contemporanei ed entrare nell’Olimpo dei costruttori automobilistici prima del trentatreesimo anno di vita.

UOMO E TERRA – UN SOLO DESTINO

Dopo la morte della sorella a causa del cancro, Jennifer Abbot disegna intimi paralleli tra il dolore per la sua perdita e la sofferenza del pianeta. ll film ci porta in giro per il mondo al cospetto di un pianeta in crisi: dai catastrofici incendi australiani, alla Grande Barriera Corallina morente, fino all’isola di Kiribati, condannata a sparire a causa dell’innalzamento del livello del mare. A Nunatsiavut, in Canada, lo scioglimento dei ghiacci altera permanentemente il paesaggio, mentre nella foresta pluviale amazzonica gli indigeni combattono una battaglia disperata contro le compagnie petrolifere e minerarie.

SKY CINEMA COLLECTION – HEROES

Tra gli altri film che appartengono all’universo DC Comics sono da non perdere: WONDER WOMAN 1984 il secondo capitolo in cui Gal Gadot è Diana Prince, questa volta diretta da Patty Jenkins; il fanta-action AQUAMAN sulle origini dell’eroe interpretato da Jason Momoa; il kolossal JUSTICE LEAGUE dove troviamo radunati supereroi come Batman (Ben Affleck), Wonder Woman (Gal Gadot), Superman (Henry Cavill) e Aquaman (Jason Momoa); e SHAZAM! che vede Zachary Levi portare il mantello del più ironico, magico e ingenuo degli eroi. Tra quelli appartenenti al mondo Marvel segnaliamo VENOM: LA FURIA DI CARNAGE con Tom Hardy (in prima visione sabato 16 aprile alle 21.15 su Sky Cinema Uno), e due capitoli dedicati al gigantesco umanoide dalla pelle verde HULK di Ang Lee, dove è interpretato da Eric Bana, e L’INCREDIBILE HULK con Edward Norton. Sono inoltre previsti in programmazione: la fedele trasposizione action del fumetto cult con Karl Urban e Lena Headey DREDD – IL GIUDICE DELL’APOCALISSE; il lungometraggio che celebra il precursore di tutti i robot giapponesi MAZINGA Z – INFINITY; SCONTRO TRA TITANI dove troviamo Sam Worthington, nei panni di Perseo, scendere in battaglia contro Medusa e il Kraken per salvare la principessa Andromeda; KICK-ASS con Nicolas Cage, in cui un ragazzo (Aaron Taylor-Johnson) decide di usare la sua passione per i fumetti come fonte d’ispirazione per diventare un eroe nella vita reale; e SUCKER PUNCH di Zack Snyder, in cui seguiamo le avventure della giovane Babydoll che per fuggire da una clinica per malattie mentali scivola con l’immaginazione in un mondo fantastico, dove sfuma il confine tra ciò che è reale e ciò che non lo è.

Lunedì 25 aprile

THE SUICIDE SQUAD – MISSIONE SUICIDA

James Gunn (Guardiani della Galassia) dirige Margot Robbie, Idris Elba, Viola Davis e John Cena nell’irriverente film basato sui personaggi della DC Comics. Amanda Waller ha bisogno di una nuova squadra di supercriminali, imprigionati nella prigione di Belle Reve. Liberati i villain e stretta un’alleanza, il temibile gruppo ha come missione quella di recuperare le informazioni sul misterioso progetto Starfish, sull’isola Corto Maltese.

MILLE E UNA NOTTE IN EGITTO

Una serie che permette di ripercorrere la storia dell’Egitto e delle sue meraviglie. Un appassionato viaggio lungo il Nilo con narrazioni che si intrecciano l’un l’altra come nell’eterno racconto di Shahrazād: dal racconto sul tesoro di Tutankhamon al grande patrimonio di storie, tracciate sulle pareti di tombe e templi ma anche su fragilissimi papiri egizi, dai cibi che ancor oggi segnano la quotidianità del paese alla tomba di Nefertari, la più bella tra quelle sopravvissute ai millenni. E ancora il Museo Egizio del Cairo, il Nilo con le sue imbarcazioni e la fertile valle che lo caratterizza da millenni, l’incredibile abilità e il pragmatismo degli artigiani, il ruolo della bellezza e dell’abbigliamento, l’ampio panorama di divinità egizie, la musica antica e la sua influenza su quella contemporanea, la misurazione del tempo e la religione dei Faraoni con le loro longeve dinastie, l’importanza dell’economia locale, il periodo della cattività degli ebrei, la cultura popolare, l’imponenza straordinaria delle piramidi.

PERDUTAMENTE

Il morbo di Alzheimer è una malattia neurodegenerativa che colpisce il sistema nervoso centrale, determinando decadimento fisico e cognitivo, perdita della memoria, della coscienza e della percezione del sé e della realtà. Paolo Ruffini attraversa l’Italia per intervistare persone affette dalla malattia di Alzheimer e i loro familiari, definiti “seconde vittime” dell’Alzheimer, che si trovano ad affrontare un carico fisico ed emotivo enorme accompagnando i propri cari attraverso il doloroso cammino della malattia. Attraverso le interviste si raccontano diverse storie d’amore, e soprattutto diverse dimensioni dell’amore: quello tra compagni di vita, tra genitori e figli, nonni e nipoti,tra fratelli e sorelle. In questo viaggio, tra storie e sentimenti, mentre la memoria della realtà viene progressivamente sgretolata dalla malattia, resta invece la memoria emotiva che rappresenta l’unico legame che i pazienti conservano conl a vita che li circonda.

Martedì 26 aprile

OUTLANDER – ST. 6

Torna il dramma in costume firmato Ronald D. Moore, adattamento seriale dei celebri romanzi di Diana Gabaldon. Dopo i durissimi eventi del finale della quinta stagione, nei nuovi episodi ritroviamo Claire e Jamie a Fraser’s Ridge, sempre impegnati a proteggere con ogni mezzo non solo la loro famiglia (Brianna, Roger, il piccolo Jeremiah, Ian) e le persone che fanno parte del loro ‘’clan’’ (tra cui Fergus, Marsali e Lizzie), ma anche la loro nuova casa, da cui dipende il loro futuro. Nell’America coloniale – un mondo in pieno divenire, ricco di possibilità ma anche di problemi – i conflitti di certo non mancano, e oltre alle forze esterne bisogna fare attenzione anche ai crescenti conflitti all’interno della comunità. Mantenere la pace in una società che sta marciando spedita verso la Rivoluzione, come Claire purtroppo ben sa, infatti si rivelerà una missione molto più difficile del previsto.

TED BUNDY – CONFESSIONI DI UN SERIAL KILLER

Elijah Wood e Luke Kirby (Glass) nel biopic che si concentra sul periodo vissuto in carcere del noto criminale, autore di più di trenta omicidi. Il racconto della complicata relazione che si è instaurata tra l’analista dell’FBI Bill Hagmaier e il killer Bundy durante le visite che si sono svolte da 1984 al 1989 nel braccio della morte.

GOOD MORNING ITALIA

Questa serie nasce dal desiderio di Joe Bastianich di esplorare le tradizioni del Belpaese, da Nord a Sud. Tra musica e cucina, le due grandi passioni della sua vita, Joe compie una serie di viaggi in compagnia dell’amico narratore gastronomico Paolo Vizzari, coinvolgendo cuochi e cantanti di varie regioni. Il cibo e la musica restano due delle nostre bandiere, e tra divertimento, passione e leggerezza Good Morning Italia darà loro il giusto risalto.

Mercoledì 27 aprile

UNA SQUADRA DI 12 ORFANI

Luke Wilson e Martin Sheen nel racconto della vera ed emozionante storia della squadra di football di un orfanotrofio del Texas. Durante la Grande Depressione, i Mighty Mites passarono dal giocare senza scarpe o pallone al prendere parte ai campionati statali. Durante la loro vincente stagione, questi ragazzi passarono dall’essere considerati dei perdenti a un modello da seguire sia per la loro città sia per l’intera nazione, catturando persino l’attenzione del presidente Franklin D. Roosevelt.

Giovedì 28 aprile

NOWHERE SPECIAL – UNA STORIA D’AMORE

Dopo l’intenso Still Life, Uberto Pasolini torna alla regia con una pellicola tanto poetica quanto struggente, che ha conquistato critica e pubblico al Festival di Venezia 2020. Il trentaquattrenne John fa il lavavetri, in giro per Belfast, e intanto cresce da solo il suo bimbo di 4 anni che la madre ha abbandonato. La sua esistenza è stravolta da un male incurabile e, nel poco tempo che gli rimane, deve trovare una famiglia amorevole che sia idonea per adottare suo figlio. Inizia così una ricerca disperata in cui John e il piccolo hanno l’opportunità di trascorrere più tempo insieme, trasformando ogni gesto quotidiano in una memoria preziosa.

RINASCIMENTI SEGRETI

Questa nuova serie ci porta alla scoperta delle meraviglie più nascoste di quella stagione, tra il Quattro e Cinquecento, in cui l’Italia ha rivoluzionato la cultura europea. È un viaggio nelle città italiane, tra gioielli artistici, storie e personaggi eccezionali, che troppo spesso sono stati oscurati dal prestigio di Firenze e di Roma come capitali del Rinascimento. Ad accompagnarci in questo percorso – dal Nord, al Centro, al Sud – è il M° Beatrice Venezi, direttore d’orchestra, che entra in scena come narratrice appassionata, proponendo dei collegamenti tra il mondo della musica e quello dell’arte. È anche l’occasione per comprendere oggi quali tracce il Rinascimento ha lasciato nelle città contemporanee, per capire come quel momento così innovativo del nostro passato ha segnato le identità urbane, portando alle realtà che conosciamo.

WEINER

Nel 2011 Anthony Weiner è costretto a dare le dimissioni dal Congresso degli Stati Uniti dopo la pubblicazione di alcuni autoscatti su Twitter che lo ritraevano con il membro in erezione sotto gli slip, mettendo in grave imbarazzo sua moglie Huma Abedin, consigliere di Hillary Clinton. Nel 2013 Weiner si candida alla poltrona di sindaco di New York per il partito Democratico e molti abitanti della Grande Mela decidono di dargli una seconda possibilità. Ma compaiono nuove prove del suo esibizionismo sessuale. Il film segue i saliscendi e i colpi di scena della campagna elettorale, i momenti più frenetici come le situazioni più intime in cui si consuma il dramma Weiner pedinato dai media, e racconta senza pietà una farsa che finisce in tragedia.

Venerdì 29 aprile

DIAVOLI 2 – EP. 3-4

Prosegue l’attesissimo financial thriller internazionale targato Sky Original, con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey, tratto dal bestseller “I diavoli” di Guido Maria Brera e ambientato nell’Olimpo dell’alta finanza. Sono passati quattro anni da quando Massimo Ruggero è riuscito a sventare il piano di Dominic Morgan, pagando con la morte di Sofia, ma conquistando il trono della NYL Bank. Massimo collabora ora con un gruppo di investitori cinesi che combattono una guerra silenziosa contro gli Stati Uniti per il dominio tecnologico, sfruttando una nuova potentissima arma: i big data. Nel 2020, con l’arrivo della pandemia, lo scontro Cina-USA si fa sempre più rumoroso e Massimo è costretto a schierarsi, fronteggiando un vecchio amico: Dominic.

Sabato 30 aprile

MAGIC KIDS – L’ECLISSI SOLARE

Il giovane vampiro Vlad si è appena trasferito con il padre Barnabas a Crailsfelden, un posto che brulica di creature magiche, dove frequenta una delle scuole di magia più famose al mondo. Vlad però è un vampiro con un grosso problema: non sopporta la vista del sangue! Ben presto, diventa amico di una fata che ha paura di volare e di un lupo mannaro che è allergico al pelo degli animali. L’insolito gruppetto scoprirà una cospirazione che potrebbe far piombare l’intera cittadina nel baratro…

SERGIO LEONE: CINEMA, CINEMA

A 33 anni dalla sua morte ricordiamo Sergio Leone con questo documentario che ne celebra la vita e la carriera in un ricco e affascinante ritratto. Attraverso le testimonianze inedite di collaboratori come Sergio Donati ed Ennio Morricone, colleghi come Fernando Di Leo e Florestano Vancini e amici come Carlo Verdone, il documentario rievoca la vita e i film del famoso regista italiano.

