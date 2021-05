Sky e NOW: le principali novità dal 30 maggio al 5 giugno

Maggio continua a mostrarsi ricco di novità e giugno non sarà da meno per Sky e NOW, tra serie TV e film il palinsesto si amplierà notevolmente, lasciando gli spettatori incollati allo schermo. Scopriamo insieme i principali nuovi titoli che saranno disponibili dal 30 al 5 giugno 2021.

Mortal Kombat

Uscita: domenica 30 maggio in prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW

Arriva in Italia la nuova esplosiva avventura cinematografica ispirata alla celebre saga di videogame campione di vendite, diretta dal pluripremiato regista australiano Simon McQuoid e prodotta da James Wan. In Mortal Kombat, il campione di MMA Cole Young, abituato a scontrarsi con chiunque per soldi, è ignaro della sua eredità, e del motivo per cui l’arcistregone dell’Outworld, Shang Tsung, abbia inviato il suo miglior guerriero Sub-Zero, un Criomante ultraterreno, a dargli la caccia.

Temendo per la sicurezza della sua famiglia, Cole va alla ricerca di Sonya Blade, che è sotto la direzione di Jax, Maggiore delle Forze Speciali che porta anche lui sulla pelle lo stesso marchio del drago con cui Cole è nato. Presto si ritrova nel tempio di Lord Raiden, Antico Dio e Protettore di Earthrealm, che garantisce rifugio a coloro che portano il marchio come il suo. Qui, Cole si allena con i guerrieri esperti Liu Kang, Kung Lao e l’implacabile mercenario Kano, per prepararsi a combattere con i più grandi campioni della Terra, contro i nemici dell’Outworld, in una battaglia in cui è in gioco il destino dell’universo. Riuscirà Cole ad essere abbastanza motivato da scatenare il suo arcana – l’immenso potere custodito nella sua anima – in tempo, non solo per salvare la sua famiglia, ma anche per fermare l’Outworld una volta per tutte?

The Outpost

Uscita: lunedì 31 maggio alle ore 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW

Scott Eastwood, Orlando Bloom e Milo Gibson in un war movie basato su una storia vera. Afghanistan, 2009. La Combat Outpost Keating, una piccola base militare statunitense, ha il compito di coinvolgere la gente del luogo in progetti di sviluppo della comunità, ma la costante minaccia talebana mette ben presto in pericolo i soldati.

Finché una squadra di 53 militari si scontra con oltre 400 combattenti tebani.

Un conto da regolare

Uscita: martedì 1° giugno alle 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW

Nicolas Cage è in cerca di vendetta in un thriller con Benjamin Bratt. Dopo 19 anni passati in prigione per un crimine non commesso, l’ex sicario Frank ottiene la libertà a causa delle sue gravi condizioni di salute.

In libertà, decide di vendicarsi contro coloro che lo hanno incastrato.

Lacci

Uscita: mercoledì 2 giugno alle 21.15 in prima visione su Sky Cinema Due e in streaming su NOW

Selezionato come film d’apertura del Festival di Venezia, diretto da Daniele Luchetti con Alba Rohrwacher Luigi Lo Cascio, Lacci racconta del matrimonio tra Vanda e Aldo, distrutto da un tradimento.

Un’epopea familiare su due piani narrativi, passato e presente, dove i figli, ormai adulti, interpretati da Adriano Giannini e Giovanna Mezzogiorno, fanno i conti con gli errori dei genitori.

I calcianti

Uscita: giovedì 3 maggio alle ore 21.15 in prima visione su Sky Cinema Collection – Sport Movies e in streaming su NOW

Guido Caprino, Francesco Scianna e Francesca Inaudi in una pellicola sul calcio storico fiorentino.

Sport antico, spettacolare, ma anche duro, il calcio fiorentino accende la miccia di sei storie di uomini e donne, che s’intrecciano tra loro per le vie di Firenze.

Crescendo – #MakeMusicNotWar

Uscita: venerdì 4 giugno alle ore 21.15 in prima visione su Sky Cinema Due e in streaming su NOW

Il conflitto arabo israeliano raccontato con coraggio da un punto di vista inedito. In occasione di un evento ufficiale, il direttore di fama mondiale Eduard Sporck riceve l’incarico di formare un’orchestra composta da giovani musicisti israeliani e palestinesi per un concerto.

Ma superare odi e divisioni radicati nel tempo non sarà facile.

