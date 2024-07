Mortal Kombat Mobile chiude dopo appena un anno, licenziato tutto il team

NetherRealm, lo sviluppatore di Mortal Kombat, ha subito una significativa ondata di licenziamenti e ha annunciato la chiusura di uno dei suoi giochi mobile di punta.

Diversi sviluppatori di NetherRealm hanno, infatti, utilizzato LinkedIn per annunciare di essere stati licenziati, in quello che sembra essere lo smantellamento del team mobile dell'azienda. Questo team gestiva i servizi live di vari titoli, tra cui Mortal Kombat Mobile, Injustice 2 e Mortal Kombat Onslaught.

La pagina X/Twitter di Mortal Kombat: Onslaught ha annunciato i piani per chiudere il gioco nell'ottobre 2024, appena un anno dopo il lancio. "È stato un onore creare questo gioco per la nostra Kommunity e apprezziamo l'entusiasmo dei nostri fan", si legge nel comunicato. "Nelle prossime settimane condivideremo i tempi specifici della chiusura del gioco."

Impatto sui giochi mobile di NetherRealm

Al momento della pubblicazione di questo articolo, non ci sono annunci di chiusura sulle pagine X/Twitter di Mortal Kombat Mobile o Injustice 2 Mobile. Entrambi i giochi hanno ricevuto aggiornamenti nei giorni scorsi.

I licenziamenti sono avvenuti appena un giorno dopo un importante aggiornamento di Mortal Kombat Mobile.

L'aggiornamento ha aggiunto il personaggio ospite Spawn al gioco. Spawn dovrebbe essere il primo di tre nuovi personaggi in arrivo su Mortal Kombat Mobile come parte dell'aggiornamento estivo, seguiti da Onslaught Jax e MK1 Kenshi.

Il futuro di Mortal Kombat

I licenziamenti colpiscono NetherRealm mentre si prepara a rivelare i piani per il secondo anno di aggiornamenti e personaggi DLC di Mortal Kombat 1 durante un panel al San Diego Comic-Con. Ed Boon, capo dello sviluppo di NetherRealm, non ha ancora commentato sui licenziamenti o sulla chiusura del gioco.

Questi tagli a NetherRealm si verificano in uno dei periodi più difficili per l'industria dei videogiochi negli ultimi anni. Migliaia di persone hanno perso il lavoro negli ultimi due anni, con grandi aziende come Microsoft e Sony che hanno annunciato significativi licenziamenti nelle loro divisioni gaming.