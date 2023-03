Amate lo sport e i videogiochi, e volete unire le due passioni risparmiando su entrambi i fronti? Grazie alla fantastica offerta lanciata da Sky e valida fino al 22 marzo ora potete: con soli 30,90€ al mese potrete infatti godere dei pacchetti Sky TV e Sky Sport, e ottenere una fantastica Xbox Series S dal valore di 299,00€ completamente in omaggio!

Dal momento dell’attivazione dell’abbonamento avrete accesso a centinaia di canali, tra cui ovviamente tutti quelli dedicati allo sport, risparmiando ben 15,00€ al mese. A rendere l’offerta ancor più allettante è ovviamente la presenza dell’Xbox Series S, che arriverà direttamente a casa vostra senza alcun costo aggiuntivo entro 180 giorni dall’inizio del contratto.

Con il pacchetto Sky Sport potrete seguire tutti gli eventi delle vostre squadre o atleti preferiti, scegliendo tra tantissimi canali dedicati. Avrete modo infatti di vedere tutte le gare, le qualifiche e le prove libere di MotoGP e di Formula 1, sempre in diretta, oltre 300 partite dell’NBA, tutti i tornei di tennis e ben 121 partite della nuova stagione della UEFA Champions League.

Grazie al pacchetto Sky TV avrete invece accesso a centinaia di canali capaci di conquistare grandi e piccini, oltre a un’ampia scelta di serie tv italiane e internazionali, anche in contemporanea con gli Stati Uniti, oltre a show, documentari, notiziari e tutte le produzioni Sky Original. Avete sentito parlare della serie di The Last of Us? Bene, potrete recuperare tutti gli episodi in italiano o in lingua originale.

Per quanto riguarda l’Xbox Series S invece, si tratta indubbiamente di una delle migliori console sul mercato, dato che vi consentirà di godere di tutti i titoli di nuova generazione grazie a un processore ultra-potente e performante. La console funziona interamente in digitale, permettendovi così di passare velocemente da un videogioco all’altro e immagazzinando tutti i vostri salvataggi all’interno del capiente SSD da 512GB.

Insomma, la promozione di Sky è davvero imperdibile, quindi vi rimandiamo alla pagina dedicata dove potrete trovare maggiori informazioni e abbonarvi. L’offerta sarà valida solo fino al 22 marzo, quindi vi invitiamo ad approfittarne il prima possibile per non perdere l’occasione!

