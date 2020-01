Son Gohan Super Saiyan (Master & Pupil) di Banpresto: Recensione

Dall’infinito mondo di Dragon Ball andiamo ad analizzare nel dettaglio, questa nuovissima anteprima di Son Gohan in versione Super Saiyan per la linea Master & Pupil, realizzata da Banpresto per Bandai Spirits. La statica in questione è realizzata completamente in PVC (plastica) e vede il nostro piccolo protagonista con la divisa del primo suo maestro Piccolo in una posa action durante un combattimento.

Il personaggio

Son Gohan entra a par parte della famiglia di Dragon Ball durante la seconda serie, infatti proprio durante le prime pagine del manga scopriamo che il protagonista Son Goku ha sposato Chichi e poco tempo dopo hanno avuto un bambino che hanno chiamato Son Gohan, proprio in onore del nonno scomparso di Goku. Durante le fasi iniziali della saga dei Saiyan, arriverà sulla terra Radish il fratello di Goku e dopo un durissimo scontro Goku si sacrificherà per uccidere il fratello con l’aiuto di Piccolo. Durante l’assenza di Goku che spontanemanete decide di rimanere nell’aldilà per allenarsi con Re Kaioh e diventare ancora più forte, Piccolo decide di allenare Gohan in attesa dell’arrivo dei saiyan sulla terra.

La confezione

Questa particolare linea prodotta da Banpresto vede una coppia di personaggi formare un diorama durante una battaglia, infatti come possiamo notare nella parte frontale della scatola troviamo in primo piano Son Gohan e sullo sfondo in secondo piano Piccolo che è il guerriero che andrà a formare la doppia uscita in questione. Nei due lati ci viene mostrato il personaggio che troveremo all’interno, mentre nella parte posteriore troveremo il set completo che prevede Piccolo (denominato A) e Son Gohan (denominato B). Una volta aperta la confezione troviamo Gohan e la basetta avvolti in delle buste trasparenti e a loro volta racchiusi in un cartoncino per salvaguardarli ancora di più da possibili rotture accidentali.

Super Saiyan Son Gohan (B)

L’assemblaggio della statua risulta semplicissimo, dato che è formata da un unico pezzo che va incastrato nell’apposito supporto. Analizzando il prodotto per prima cosa possiamo notare i dettagli del piegamento e alcuni strappi del costume che risultano davvero ben realizzati. I dettagli del volto sono stati curati in ogni minimo particolare e rappresentano benissimo l’espressione arrabbiata di Gohan che in questa posa dinamica lo vediamo mentre sta per sferrare un calcio volante al suo avversario. In generale la colorazione risulta abbastanza piatta senza nessun tipo di sfumatura e il painting è realizzato ottimamente senza nessun tipo di sbavatura come ormai Banpresto ci ha perfettamente abituati.

Conclusioni

Nel complesso questa figure di Son Gohan è sicuramente un buon prodotto, ovviamente da il meglio di se affiancata con la figure di Piccolo, dando il suo pieno potenziale al 100%. Per tutti i fan di Gohan vi consigliamo assolutamente l’acquisto sia per il prezzo alla portata di tutti.