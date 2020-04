Son Goku Xeno SS4 di Banpresto : la recensione

Banpresto presenta una figure dedicata a Son Goku Xeno nella sua forma di Super Saiyan di quarto livello, personaggio tratto da un’anime originale realizzato per internet basato sul videogioco di Super Dragon Ball Heroes. La statua in questione è una prodotta completamente in plastica ed appartiene alla linea dedicata al brand di Dragon Ball da parte di Banpresto.

Il personaggio

Son Goku Xeno è una versione alternativa dell’originale Son Goku proveniente da un’altra linea temporale, ed è uno dei membri della Pattuglia del Tempo. Il suo aspetto è identico alla sua controparte principale a differenza dei vestiti. La sua storia è molto simile a quella del Goku originale, ma ha vissuto sia gli eventi di Dragon Ball GT che quelli dei film di Lord Slug e Janemba. Xeno Goku non ha vissuto la storia di Dragon Ball Super quindi non è a conoscenza della trasformazione in Super Saiyan Blu, fino al suo incontro con il Goku della time line originale.

La confezione

La scatola che contiene la statica è realizzata in cartoncino con finitura lucida mettendo ben in risalto il contenuto della confezione grazie a una grafica molto accattivante. Sulla parte frontale possiamo vedere un primo piano del personaggio che viene poi replicato in altre angolazioni anche nelle altre tre facciate. Dentro la confezione, protette da del cartoncino, troveremo le parti che compongono la figure all’interno a della bustine di plastica che servono a ulteriore protezione del prodotto.

Son Goku Xeno Super Saiyan 4

La statua di Son Goku Xeno SS4, si compone grazie a pochi pezzi da assemblare (busto, gambe e coda) e realizzata completamente in plastica come tutti i prodotti di Banpresto. Nella confezione è presente anche un piedistallo, praticamente obbligatorio da usare visto che Son Goku Xeno ne ha assoluto bisogno in quanto raffigurato in posa dinamica. La posa del personaggio è rappresentata mentre sferra un attacco volante e pronto a sferrare uno dei sui terribili pugni. L’espressione del viso di Son Goku è decisamente infuriata con la bocca aperta e la fronte corrugata, i capelli color nero sono molto fedeli alle fonte con uno sculpt impeccabile e hanno una finitura lucida che ne accentuano i rilievi. La parte superiore del corpo è avvolta da una peluria purpurea scoprendo il torace ed evidenziando addominali e pettorali. Passando ad analizzare lo sculpt generale del prodotto siamo rimasti molto colpiti dalla precisione e del dettaglio del vestito, sia per gli strappi curati nei minimi dettagli dove possiamo intravedere la pelle con la relativa muscolatura del personaggio, sia per quanto riguarda le pieghe del tessuto che rendono benissimo l’idea del personaggio in movimento.

Conclusioni

La figure di Son Goku Xeno Super Saiyan 4 è un prodotto davvero incredibile, raggiungendo 19 cm circa di altezza ha un costo alla portata di tutti è un acquisto obbligato per ogni fan del personaggio. Sculpt e Paint sono stati curati nel minimo dettaglio offrendoci così una statica degna di nota alla quale non manca davvero nulla. Grazie a questa posa molto originale sarete sicuramente soddisfatti di riporla nella vostra collezione privata di Dragon Ball.