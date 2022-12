Il multiverso è, per antonomasia, un grande insieme di mondi alternativi contrassegnati spesso da situazioni assurde e strani eventi spesso bizzarri e unici. Alle volte belli e memorabili, e in altrettante occasioni tristi e deprimenti. Quello di Sonic Prime, la nuova serie d’animazione disponibile a partire da oggi su Netflix, è spiegato attraverso le avventure del riccio blu più famoso del mondo dell’intrattenimento. Annunciato a sorpresa l’anno scorso, la serie arriva in un momento assolutamente negativo per gli adattamenti da videogioco a film o serie televisive, differenziandosi per qualità e profondità narrativa in maniera eccelsa. Diretta e creato da Wildrain Program e Man of Action Entertainment, la produzione è stata una sorpresa inaspettata che coinvolte e offre cinque ore di divertimento a non finire, tra lotte, esplosioni e corse alla velocità della luce impossibili da fermare.

Una realtà da salvare

Sonic, interpretato dall’attore canadese Deven Christian Mack, è il classico eroe di una storia che comincia male e finisce peggio. Come suo solito, si ritrova a combattere contro il malvagio Dottor Eggman, impersonato per l’occasione da Brian Drummord, intenzionato a prendere pieno possesso di un artefatto capace di controllare i mondi ed estendere il suo potere ben oltre l’infinito e lo spazio-tempo.

Sonic e i suoi amici, pronti a tutto pur di fermarlo, lo sfidando in massa per impedirgli di raggiungere i suoi scopi, con ognuno di essi che ha a che fare con lo sfruttamento del loro mondo e il suo pieno controllo. Lo spietato scienziato, infatti, è da tempo che cerca il modo di trasformare la terra natia di Sonic e compagni in uno stato totalitario e meccanizzato, creato a sua immagine e somiglianza. Il verde, insignificante per lui ma importante per chiunque viva nell’Isola di Natale, è solo un intralcio al suo illimitato potere. Durante lo scontro, però, Sonic infrange la pietra Prime, ritrovandosi catapultato in una realtà del tutto sconosciuta.

La storia, ispirata direttamente ai videogiochi e ai vari rimandi alla creazione delle varie iterazioni dedicate a Sonic, inizia proprio da una città che ha preso il posto della natura sconfinata dell’Isola del Natale. Il compito di Sonic sarà quello di trovare ogni frammento sparso per quel mondo e riaggiustare la sua realtà, tornare al presente e sconfiggere una volta per tutto lo spietato Eggman.

Sonic Prime: una serie di assoluta qualità

Ben prima di essere una serie televisiva dedicata ai bambini, Sonic Prime è una proposta soprattutto per gli appassionati ventennali di Sonic e compagni. La fedeltà, sempre ben bilanciata fra le interazioni videoludiche con gli avvenimenti della serie animata, sembra essere la parola d’ordine di questo adattamento che, oltre a proporre un racconto ben orchestrato, è curato nei dettagli in modo particolareggiato. In tal senso, basti prendere in esame la scrittura dei dialoghi ma anche alle interazioni dei personaggi, per nulla pesanti e sempre ben raccontate, capaci sia di intrattenere quanto di spingere alle varie riflessioni presenti al loro interno. Se nel primo episodio viene introdotto il contesto, nei successivi la trama viene ampliata. Il racconto è quindi fluido e non annoia, intrattenendo dall’inizio alla fine, anche per merito di una resa scenica di assoluta qualità. Parlando tuttavia del racconto e del ritmo, Sonic Prime intrattiene perché mette in mostra vicende alternative in grado di presentare una realtà differente da quella che conosciamo. Oltre a cambiare la realtà, mutano anche i protagonisti, i personaggi secondari e le persone che abitano questo nuovo mondo ora meccanizzato, brutale e insensibile verso l’ambiente, che va di corsa e non segue alcuna regola.

Sonic Prime. Cr. COURTESY OF NETFLIX .. 2022

Lo sfruttamento è alla base di ogni accordo, e non c’è spazio per la natura. Dimenticatevi, quindi, i lussureggianti prati verdi delle Green Hills e le montagne, scordatevi il cielo blu e i fiumiciattoli cui siete abituati dai videogiochi. Ora non c’è altro che ferro, asfalto e cattiveria, e nessuno è al sicuro. Complice una regia di primo ordine, Sonic Prime concentra ogni sua energia per far conoscere al meglio i suoi protagonisti, primo fra tutti Sonic, e tutti gli altri, che nel metaverso sono truci, rassegnati e malvagi. A comandare, però, è lo spietato Dottor Eggman, che ora, approfittando della sconfitta di Sonic e dei suoi amici, ha il pieno controllo sull’intera realtà. Due mondi, due alterazioni dello spazio-tempo e tante emozioni che l’opera condensa ottimamente, lasciando lo spettatore sia colpito per le tematiche, sia commosso per le rivelazioni che riguardano ogni protagonista.

È proprio questo il punto a favore assoluto della serie d’animazione: la capacità di raccontarsi con leggerezza ma profondità. Abbiamo apprezzato, oltretutto, il modo in cui sono state approcciate le varie presentazioni dei protagonisti. In più di un’occasione, infatti, la produzione ha ricordato la classica grafica bidimensionale e a 8-bit che potrebbe far luccicare gli occhi ai nostalgici e agli appassionati di sempre. Una serie che guarda al passato, alternando queste cose con un ottimo lavoro di computer grafica e di cura estetica, non può fare altro che entrare nel cuore senza più lasciarlo.

Conclusioni

Gli adattamenti, spesso complessi da realizzare, alle volte necessitano semplicemente di essere fedeli e proporre, al contempo, soluzioni capaci di funzionare con semplicità. Sonic Prime è una serie d’animazione solida e appagante, coinvolgente ed entusiasmante, capace di intrattenere, di trattare tematiche delicate e di affrontare discussioni importanti. Una serie dedicata ai più piccini ma anche agli appassionati di sempre, e non è una cosa da poco.

In un universo come quello di Sonic, d’altronde, non ci aspetteremmo produzione migliore. E se ci pensiamo, riflettendo alle situazioni esecrabili di questi ultimi mesi che riguardano altre serie dedicate ai videogiochi più importanti del panorama videoludico mondiale, Sonic Prime rappresenta una ventata d’aria fresca e una operazione perfettamente riuscita.