Sonic the Hedgehog 2: trapelata la trama del film

Grazie al sito internet del Copyright Office degli Stati Uniti abbiamo finalmente una sinossi della trama del film Sonic the Hedgehog 2 diretto da Jeff Fowler e sequel del film di Sonic the Hedgehog.

Negli ultimi tempi si è molto parlato di Sonic the Hedgehog 2, ma l’unica cosa che si sapeva della trama era che il sequel sarebbe ripartito dalla conclusione degli eventi raccontati nel primo.

Ora, grazie al Copyright Office degli Stati Uniti abbiamo un’idea più chiara di cosa spettarci:

Dopo essersi stabilito a Green Hills, Sonic è pronto per una maggiore libertà, e Tom e Maddie accettano di lasciarlo a casa mentre vanno in vacanza. Ma, non appena se ne sono andati, il Dr. Robotnik ritorna, questa volta con un nuovo partner, Knuckles, alla ricerca di uno smeraldo che ha il potere di costruire e distruggere le civiltà. Sonic fa squadra con la sua spalla, Tails, e insieme intraprendono un viaggio per trovare lo smeraldo prima che cada nelle mani sbagliate.