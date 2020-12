Sonic the Hedgehog 2 potrebbe includere Knuckles

Il sequel del film di Sonic the Hedgehog potrebbe avere una lieta sorpresa per tutti i fan del porcospino blu, ovvero il suo rivale storico Knuckles.

Secondo The Illuminerdi, la echidna rossa giocherà una parte molto importante in Sonic the Hedgehog 2, anche se non è chiaro se il suo ruolo sarà di supporto o se sarà una figura antagonista.

Già nel primo film i fan più attenti hanno potuto vedere un collegamento, dato che verso l’inizio del film si sono viste delle figure mascherate che effettivamente, come confermato dal regista Jeff Fowler, erano delle echidne. Nel secondo film Knuckles sarà invece ben più di un cameo indiretto, e soprattutto sarà in tutto e per tutto fedele alla controparte videoludica originale, comprese le sue varie abilità tra cui planare e scalare pareti.

Per il suo ruolo la Paramount Pictures starebbe cercando un doppiatore che abbia una voce seria, ma allo stesso tempo sappia trasmettere una certa ingenuità. Sembrerebbe che nel nuovo film sarà introdotto un altro personaggio di supporto di nome Randall, anche se dovrebbe interagire solo con personaggi umani. Inoltre sarebbe prevista l’inclusione nel cast di un attore famoso, non è ancora certo se solo come cameo o se avrà un ruolo centrale come già visto per Jim Carrey. Voci di corridoio parlano di Samuel L. Jackson e Chris Rock ma potrebbero essere solo possibili candidati, non c’è ancora nulla di deciso o ufficiale.

L’inizio della produzione di Sonic the Hedgehog 2 è prevista nel periodo di maggio 2021, o comunque verso l’inizio dell’estate. Jeff Fowler dovrebbe essere ancora una volta il regista, mentre Pat Casey e Josh Miller dovrebbero tornare ancora una volta a lavorare sulla sceneggiatura.

Il film dovrebbe uscire nelle sale cinematografiche l’8 aprile 2022, salvo ritardi dovuti alla pandemia di COVID-19.