Soul – il nuovo film Pixar direttamente in streaming

Non solo slittamenti ma anche passaggi direttamente in streaming, sembra essere questo speriamo solo momentaneamente il futuro del cinema. Ultimo film in ordine di tempo ad aggiungersi alla lista dei film che verranno proposti direttamente in streaming è l’ultimo film della Disney – Pixar ovvero Soul che non uscirà più nella sale ma verrà proposto sulla piattaforma Disney+ a partire dal 25 dicembre.

Soul si aggiunge quindi alla lista di film che Disney ha preferito proporre direttamente sulla sua piattaforma streaming e di cui fanno parte Artemis Fowl, Hamilton e Mulan. A differenza di quest’ultimo, proposto con accesso VIP a pagamento oltre il normale costo dell’abbonamento, Soul sarà disponibile senza costi aggiuntivi.

Dal comunicato diffuso viene specificato che Soul uscirà regolarmente nei cinema dove il servizio streaming di Disney+ non è disponibile (con date da fissare). Tuttavia l’Italia rappresenta in questo senso un caso particolare perché il film aprirà la XV Edizioni della Festa del Cinema di Roma che inizierà il prossimo 15 ottobre. Una anteprima in sala e poi passaggio in streaming? Vi faremo sapere appena avremo notizie ufficiali in merito.

Queste le parole di Bob Chapek, CEO della Disney, in merito all’annuncio:

Siamo entusiasti di condividere lo spettacolare e commovente Soul della Pixar con il pubblico di Disney+ a dicembre. Un nuovo film Pixar originale è sempre un’occasione speciale, e questa storia davvero commovente e divertente sulla connessione umana e sulla ricerca del proprio posto nel mondo sarà una visione piacevole per tutta la famiglia durante le festività natalizie.

Soul – il film

Soul è diretto da Pete Docter con un cast di voci originali i cui protagonisti sono Jamie Foxx e Tina Fey e include Questlove, Phylicia Rashad, Daveed Diggs e Angela Bassett.

Eccovi la trama:

Joe Gardner è un insegnante di musica di scuola media la cui vera passione è suonare il jazz. 22 è un’anima ancora in formazione che per uno strano scherzo del destino incontra Joe quando quest’ultimo si ritrova accidentalmente allo “You Seminar”. Insieme, i due cercheranno di trovare un modo per far tornare Joe sulla Terra, scoprendo davvero cosa significhi avere una personalità e un’anima.