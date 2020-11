Soul: Jon Batiste svela uno dei brani del film

Disney ha pubblicato un nuovo sguardo su una delle canzoni del prossimo film Pixar, Soul, con Jon Batiste. Il pluri premiato musicista ha presentato il proprio brano con entusiasmo durante il panel alla D23 Expo.

Nella sua introduzione al pezzo Jon Batiste ha anche parlato di come chiunque abbia una ragione per suonare e che il personaggio principale, Joe Gardner, vive per la sua musica. La pubblicazione di Soul è stata ritardata fino al giorno di natale, a causa della pandemia in corso, ed il pubblico sembra ormai impaziente di vedere il film. Disney continua ad agitare le acque, pubblicando continuamente piccoli pezzi di contenuto per mantenere vivo l’interesse dei fan, che avrebbero dovuto godere del film già questa estate.

Pet Docter, di Pixar Studio, ha parlato con EW di come perseguire le proprie passioni sia il messaggio che sottende a tutta la trama di Soul:

Abbiamo parlato con un sacco di gente che rappresentava le tradizioni religiose e le tradizioni culturali e [abbiamo chiesto], Cosa pensi che sia un’anima? Tutti loro dicevano: è vaporosa, è eterea, è intangibile. E noi pensavamo “Grande! Come facciamo?” Siamo abituati a giocattoli, automobili, cose che sono molto più sostanziose e di facile riferimento. Questa è stata una grande sfida, ma devo dire che penso che il team abbia messo insieme alcune cose interessanti e davvero indicative di quelle parole, ma anche approcciabili.

Il nuovo lungometraggio Soul della Pixar Animation Studios introduce Joe Gardner (con la voce di Jamie Foxx), un insegnante di band delle scuole medie che ha la possibilità di suonare nel miglior jazz club della città. Ma un piccolo passo falso lo porterà dalle strade di New York a The Great Before (Il Grande Prima), un luogo fantastico dove le nuove anime acquisiscono personalità, stranezze e interessi prima di andare sulla Terra. Determinato a tornare alla sua vita, Joe si alleerà con un’anima precoce, 22 (con la voce di Tina Fey), che non ha mai capito il fascino dell’esperienza umana. Mentre Joe cercherà disperatamente di mostrare a 22 quanto sia grande la vita, potrebbe scoprire le risposte ad alcune delle più importanti domande dell’esistenza. Diretto da Pete Docter (Up, Inside Out) e interpretato da Jamie Foxx, Tina Fey, Phylicia Rashad, Angela Bassett, Ahmir-Khalib Thompson e Daveed Diggs, Soul uscirà in esclusiva su Disney+ il 25 dicembre e non sarà un titolo Premiere.