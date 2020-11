Space Force: confermata la seconda stagione

Steve Carell e il resto del cast di Space Force torneranno per almeno un’altra stagione. A darne l’annuncio ufficiale ieri pomeriggio è stata Netflix stessa, che ha anche dichiarato che lo show vedrà delle aggiunte ma anche dei cambiamenti necessari.

La prima stagione di Space Force (di cui potete leggere qui la nostra recensione) è stato uno dei prodotti più costosi per Netflix, sia per gli effetti speciali sopra la media per questo tipo di produzioni che per il cast stellare. Si ritiene che solo l’accordo con Steve Carell sia uno dei più costosi mai concessi dalla piattaforma di streaming, che ha retribuito l’attore con oltre 1 milione di dollari a episodio per via del suo molteplice lavoro come protagonista principale, co-creatore e produttore esecutivo. Tale budget non ha trovato però un bilanciamento con l’accoglienza della serie. La prima stagione di Space Force ha infatti registrato solo un punteggio della critica di 38% su Rotten Tomatoes, mentre il punteggio del pubblico è stato più indulgente, incassando una valutazione del 75%.

Netflix interverrà dunque per ridimensionare l’enorme budget dello show. Secondo il rapporto di THR, la fotografia della serie sarà spostata da Los Angeles a Vancouver, luogo in crescita per le produzioni hollywoodiane.

Allo stesso tempo, però, è prevista l’entrata dello sceneggiatore Norm Hiscock (producer di Brooklyn Nine-Nine) che si affiancherà a Greg Daniels come co-showrunner. Alla sceneggiatura inoltre collaborerà anche l’attore e comico Jimmy O. Yang, che interpreta il dottor Chan Kaifang nella serie.

Questo rimescolamento è stato dettato da Netflix nella speranza che, come fu per The Office, dalla seconda stagione Space Force migliori e ottenga un seguito più ampio.

Il concept satirico alla base della serie è valido ma non sfruttato appieno, e sicuramente non gli mancano i volti di talento. Oltre a Steve Carell e Jimmy O. Yang nel cast sono presenti infatti John Malkovich, Diana Silvers, Lisa Kudrow, Ben Schwartz, Tawny Newsome, Spencer House, Patrick Warburton, Diedrich Bader, Owen Daniels e Noah Emmerich.