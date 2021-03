SpellTable, un nuovo modo per giocare a Magic da remoto

SpellTable è la nuova piattaforma online creata da Wizards of the Coast per aiutare le persone a trasmette in streaming gli eventi non digitali dedicati a Magic The Gathering, il tutto grazie ad una semplice webcam o alla fotocamera dello smartphone.

Pensato principalmente per tutti i negozi del settore e ancora in fase beta, la nuova piattaforma permetterà, secondo la casa produttrice, di tenere viva la community di giocatori “dal vivo” di Magic The Gathering, visto che, a causa della pandemia, si è vista congelare tutti gli eventi, con molti giocatori passati a Magic Arena, l’alternativa e controparte digitale del popolare gioco di carte collezionabili.

Per poter utilizzare SpellTable, basterà posizionare la webcam o la fotocamera dello smartphone sullo spazio di gioco, cos¡ facendo si potrà giocare da remoto. Ma le caratteristiche principali che rendono questa piattaforma migliore di altre sono in primis il software di identificazione delle carte integrato (con un database di oltre 17000 esemplari al suo interno), seguito poi dalla possibilità di supportare diversi layout video per partite con più giocatori; inoltre si ha la possibilità di tenere traccia di punti vita, turni e del tempo di gioco.

Un altro requisito, oltre alla già citata webcam (con una risoluzione di almeno 1280×720) o in alternativa ad uno smartphone, è quello di avere un browser aggiornato basato su Chrome per poter trasmettere le partite in diretta. Al momento, SpellTable supporta fino a quattro giocatori contemporaneamente e comprende anche un sistema di chat vocale integrata ancora alle prime fasi di sviluppo (per questo nelel FAQ viene suggerito di utilizzare software di terze parti come Discord per l’audio).

Se siete incuriositi da questa nuova piattaforma, potete visitare il sito ufficiale semplicemente cliccando su questo link.