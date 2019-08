Spider-Man: Sony e Marvel non rinnovano per i prossimi film

Spider-Man: Marvel e Sony non raggiungono l'accordo per i prossissimi film e al momento non si sa quale sarà il futuro dell'Uomo Ragno nel MCU

Secondo quanto riportato da Deadline, il rapporto tra Sony e Marvel si sarebbe concluso visto che le nuove trattative in corso non sono andate a buon fine.

Ma cosa è successo in queste ultime ore? Visto gli ottimi risultati economici del botteghino dell’Uomo Ragno il CEO della Disney Bob Iger, avrebbe proposto di modificare l’accordo economico già esistente ma con risposta negativa da parte di Sony (Disney avrebbe chiesto a Sony di stringere un accordo di co-finanziamento del 50% dell’incasso tra i due studi, estendibile anche ad altri film legati all’universo di Spider-Man).

Diverse fonti sostengono che Sony al momento si sentirebbe talmente sicura che i film restanti da fare avranno successo anche senza la supervisione di Kevin Faige e perciò è stata confermata la rottura tra le due parti. Al momento sappiamo che Amy Pascal sarà la nuova produttrice dei progetti e Jon Watts e Tom Holland collaboreranno direttamente con lei.

Questa notizia arriva come un fulmine a ciel sereno, sopratutto i fan che si aspettavano di vedere il loro supereroe preferito ancora per diversi film visto l’enorme successo del secondo capitolo che è diventato il film di Spider-Man più redditizio di sempre, superando il miliardo di dollari di incasso.

Ma la domanda che si pongono tutti adesso è una: cosa succederà a Spider-Man? Al momento quello che sappiamo è che il vecchio contratto firmato prevedeva sei film (tre in solitaria e tre in gruppo) come abbiamo già visto tutti i 3 film in gruppo sono già stati realizzati(Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame) mentre quelli in solitaria ne sono stati prodotti due (Spider-Man: Homecoming e Spider-Man: Far From Home) e all’appello ne mancherebbe ancora uno prima della fine del contratto.

Al momento ne i Marvel Studios, Disney e Sony hanno confermato la notizia ma vi terremo aggiornati.