Spider-Man 2: quanti bug realmente affliggono il gioco?

I giocatori di Marvel's Spider-Man 2 stanno, apparentemente, affrontando una serie di problemi e bug che starebbero inficiando l'esperienza di gioco.

Nella nostra recensione vi avevamo parlato di molteplici bug che vennero prontamente corretti da una serie di aggiornamenti pre-lancio, così come vi avevamo informato che alcune sbavature grafiche sarebbero state corrette, entro dicembre, da una corposa patch già pianificata da Insomniac.

Eppure, attraverso un thread su Reddit, gli utenti stanno condividendo una serie di problematiche tecniche che, a tutti gli effetti, sembrano proprio coincidere con alcune di quelle riscontrate da noi, nella versione del gioco pre-patch. Facciamo, quindi, un po' di chiarezza.

Uno dei principali problemi riguarda l'installazione del gioco da disco. Alcuni giocatori segnalano difficoltà nell'installazione la quale, in tutti i casi segnalati, si ferma al 36%. Sono state provate numerosi escamotage ma, con molta probabilità, pare trattarsi di una partita di dischi fallati (al momento presenti solo negli USA) che ci hanno riportato alla mente una situazione analoga accaduta nel 2020 con Immortals: Fenyx Rising.

Un altro problema riscontrato, riguarda l'impossibilità di cambiare tra le modalità Prestazioni e Fedeltà. Queste modalità offrono differenti priorità al frame rate e alla qualità visiva ma alcuni utenti hanno riscontrato difficoltà nel commutare tra di esse.

Questo è uno dei bug presenti nella versione pre-lancio e, seppur sia facilmente aggirabile completando la missione introduttiva e poi cambiando impostazioni, o molto banalmente decidendo quale sia la modalità preferita prima di avviare il gioco, l'aggiornamento uscito prima del day-one correggeva già questa problematica.

Che sia dovuto a un bug differente, o che semplicemente questo errore sia stato riscontrato da giocatori che non hanno aggiornato il gioco, non ci è dato saperlo ma vedremo se, e quando, Insomniac risponderà alle richieste di supporto per capire di cosa si tratti.

Altri bug riguarderebbero il caricamento di elementi grafici, noti come problemi di LOD (Level of Detail). Questi problemi sembrano essere collegati al fatto che il gioco sia installato su un SSD esterno invece di quello nativo di PS5.

Anche in questo caso, però, è stato riportato che una patch potrebbe aver già risolto questa questione, in quanto l'utente su X ha chiaramente affermato di aver riscontrato questi glitch in una versione del gioco pre-lancio, pertanto è importante assicurarsi di avere installato l'aggiornamento più recente se si sta utilizzando la versione su disco di Marvel's Spider-Man 2 .

Infine, alcuni utenti hanno riscontrato problemi di surriscaldamento su PlayStation 5 mentre giocano a Marvel's Spider-Man 2. Tuttavia, sembra che questi siano più legati alla console stessa che al gioco.

Inizialmente gli utenti sono stati invitati a verificare che la console fosse pulita, e posizionata in un luogo che consenta una corretta dissipazione dell'aria calda, ma successivamente è stato riportato che si trattava di utenti che avevano posizionato le loro PS5 in alcove con poca circolazione d'aria, in verticale e senza base di supporto, ostacolando quindi la corretta circolazione dell'aria e generando surriscaldamenti anomali.

In sintesi, per quanto alcuni giocatori stiano affrontando svariati problemi con Marvel's Spider-Man 2, molti di essi sono situazioni auto-inflitte e dettate, innanzitutto, dalla volontà di cavalcare il trend del momento, generando disinformazione attraverso problematiche illustrate sommariamente.

Resta da comprendere la ragione delle copie disco fallate, e come Insomniac e Sony risolveranno prontamente il problema, ma per quanto riguarda i restanti glitch vi consigliamo prima di dare per assodate tutte queste problematiche, di fare una ricerca più approfondita in merito, oltre di fruire dei giochi nella loro versione più recente.