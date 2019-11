Spider-Man – Un Nuovo Universo 2: ci sarà anche l’Uomo Ragno giapponese!

Nel sequel di Spider-Man: Un Nuovo Universo ci sarà spazio anche per l'Uomo Ragno giapponese ed i suoi strampalati gadget!

L’anno scorso, i fan dell’Arrampicamuri sono rimasti entusiasti dal debutto di Miles Morales sul grande schermo. Spider-Man: Un Nuovo Universo ha portato nei cinema una serie di versioni alternative dell’Uomo Ragno che mai avremmo pensato di poter vedere animate o al cinema un giorno, al punto che sono molti i lettori che lo definiscono il miglior film dedicato a Spider-Man mai uscito ad oggi. Il sequel recentemente annunciato promette di alzare il tiro portando in scena uno dei personaggi più improbabile di sempre… l’Uomo Ragno giapponese!

La conferma arriva niente poco di meno che dal produttore Phil Lord, che rispondendo ad un fan su Twitter, ha confermato l’apparizione nel seguito di una versione molto amata del Tessiragnatele, proprio a causa della sua “particolarità.” Questa scelta è frutto di una promessa fatta ai fan del web risalente agli scorsi mesi: “Se mai ci verrà offerta la possibilità di girare un seguito di Spider-Man: Un Nuovo Universo, allora inseriremo all’interno della storia anche l’Uomo Ragno giapponese!” Aveva dichiarato Lord, che ora alla luce di girare un secondo capitolo del film vincitore di un prestigioso Premio Oscar come Miglior Film d’Animazione, si ritrova a doverla mantenere.

He’s designed! — Phil Lord (@philiplord) November 5, 2019

Ma perché il Japanese Spider-Man, così è conosciuto a livello internazionale, è tanto apprezzato sul web? Per chi non lo sapesse, il Giappone realizzò una sua versione di Spider-Man negli anni ’70. La creazione è nata dopo che Toei Company ha ottenuto una licenza da Marvel per realizzare una propria versione del personaggio. Nonostante esteticamente sembri lo Spider-Man che tutti conosciamo, l’Uomo Ragno targato Toei ha completamente rimosso dalla storia il racconto di origini che tutti conosciamo. Peter Parker fu sostituito da un altro personaggio, Takuya Yamashiro, che pilotava un gigantesco mecha e combatteva mostruose creature aliene. Capirete quindi che con un background così peculiare, sarebbe stato un peccato lasciarsi sfuggire l’occasione di inserire questa versione dell’Uomo Ragno all’interno dello Spider-Verse.

Per scoprire se Takuya tornerà a combattere il malvagio Professor Monster a bordo del suo robottone Leopardon, non rimarrà che attendere l’aprile del 2022, quando Spider-Man: Un Nuovo Universo 2, approderà nei cinema.