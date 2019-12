Spinning Out: la nuova serie targata Netflix

Debutterà ufficialmente il 1 gennaio Spinning Out, la nuova serie originale targata Netflix.

Ad interpretare Kat Baker, la giovane e talentuosa pattinatrice che sarà disposta a compiere innumerevoli sacrifici e rinunce per qualificarsi alle Olimpiadi, troveremo Kaya Scodelario, attrice che è stata in grado di sottrarre il ruolo da protagonista ad Emma Roberts (Scream Queens) poco prima delle riprese.

La trama partirà da un incidente che costringerà Kat a rinunciare ai suoi obiettivi da pattinatrice solista per intraprendere invece un nuovo percorso sportivo a due, doppiamente ricco di sfide, incomprensioni e lacerazioni, sia fisiche che psicologiche.

Nel dramma televisivo ideato dall’ex pattinatrice a livello agonistico Samantha Stratton e diretto da Matthew Hastings (The Originals) ed Elizabeth Allen Rosenbaum (The Exorcist), oltre alla protagonista della saga di Maze Runner e di Skins, troveremo Willow Shields (Hunger Games) che interpreterà Serena, la sorella minore di Kat, anch’ella talentuosa e disciplinata pattinatrice in perenne competizione con Kat, Evan Roderick (Arrow) nei panni di Justin, il partner sportivo di Kat, mentre il pattinatore professionista Johnny Weir sarà invece Gabe, lo spietato pattinatore antagonista dei due.

Ad aggiungersi al cast il ballerino Will Kemp (Van Helsing, Step Up 2) e January Jones (l’indimenticata Betty Draper di Mad Men) che invece interpreterà Carol Baker, la mamma di Kat e Serena nonché ex promessa del pattinaggio costretta a lasciare lo sport e la carriera dopo essere rimasta incinta e che, per questo motivo, tenterà di spronare le figlie a superare i limiti al limite delle loro capacità solamente per veder realizzati i propri sogni da ragazza.

Per rendere realistiche le scene sul ghiaccio di Spinning Out sono stati scritturati veri pattinatori che fungeranno da controfigure per gli attori, come Michelle Long ed Evelyn Walsh per realizzare le scene di pattinaggio della protagonista Kat Baker e Trennt Michaud e Dylan Moscovitch per quelle che invece coinvolgeranno il suo partner Justin Davis, il tutto per rendere ancora più realistico questo show che sembrerebbe già essere uno dei più attesi di questo inverno.