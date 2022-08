Il calendario dei film DC al cinema continua a subire cambiamenti. In queste ore sono stati confermati due importanti slittamenti, ovvero il sequel di Aquaman, intitolato Aquaman and The Lost Kingdom, e il sequel di Shazam!, Fury of the Gods. Notizia che ha fatto storcere il naso ai fan sui social, che continuano a discutere sullo stato attuale del DCEU, alquanto confusionario.

Rimandati i sequel di Aquaman e Shazam!

Il sequel di Shazam! uscirà adesso il 17 marzo 2023 anzichè il 21 dicembre di quest’anno, molto probabilmente per evitare una competizione al box-office con Avatar: La Via dell’Acqua, seguito del film del 2009 di James Cameron. Anche il regista David F. Sandberg ha voluto commentare il rinvio del suo film: “Sono un bastardo impaziente che vorrebbe che le persone possano vedere il film il prima possibile (sarà completato nelle prossime settimane) ma lo spostamento ha senso dal momento che Avatar occuperà tutti gli schermi IMAX. Anche Fury of the Gods è un grande film e merita di essere visto nella maniera migliore possibile. E poi si tratta soltanto di tre mesi in anticipo rispetto alla data di uscita originaria”.

Oltre al ritorno dell’intera Shazam Family (come visto nel trailer ufficiale), nel sequel debutteranno Rachel Zegler, Helen Mirren e Lucy Liu, le quali ricoprono il ruolo delle tre figlie di Atlas e villain della pellicola targata Warner Bros/DC. Shazam: Fury of the Gods, ambientato qualche anno dopo gli eventi del primo film, è il 12° film del DCEU,

And hey, it’s still three months earlier than our first release date. — David F. Sandberg (@ponysmasher) August 24, 2022

Il sequel di Aquaman, invece, previsto proprio per il 17 marzo 2023, arriverà adesso il 25 dicembre 2023, occupando lo slot natalizio del prossimo anno. Nel nuovo film, diretto ancora una volta da James Wan e con protagonista Jason Momoa nei panni di Arhur Curry, farà la sua comparsa anche il Batman di Ben Affleck. I due attori erano stati beccati assieme sul set dopo che lo stesso Momoa aveva condiviso una storia sul suo profilo Instagram. Nel sequel tornerà anche Amber Heard nei panni di Mera, ma il suo ruolo è stato drasticamente ridotto per via della vicenda legale con Johnny Depp. Il possibile rinvio di entrambi i film era purtroppo nell’aria da settimane e così è stato.