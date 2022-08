Sono ore decisamente concitate in casa Warner Bros. Discovery. Dopo la cancellazione del film su Batgirl, e una nuova strategia messa in campo dal presidente David Zaslav che sta sgomberando il campo, anche dolorosamente, da una serie di progetti già avviati (se non addirittura ultimati) per far posto ad un multiverso DC più forte e capace di imporsi al grande pubblico. Se da un lato quindi non sorprende l’annuncio della data di uscita del sequel di Joker dall’altro alcune voci riportate anche dall’autorevole THR sostengono che potrebbero esserci degli slittamenti per Shazam! 2 e Aquaman 2 e a causarli potrebbero essere Batman e Superman.

Batman e Superman e i possibili slittamenti di Shazam! 2 e Aquaman 2

Secondo le suddette voci, David Zaslav e Warner Bros. Discovery starebbero pensando di far slittare anche di pochi mesi i due film. Shazam! Fury of the Gods è attualmente previsto nelle sale a partire dal 21 dicembre 2022 mentre Aquaman and The Lost Kingdom è previsto nelle sale a partire dal 17 marzo 2023. Ma cosa ci sarebbe dietro l’ipotesi di nuovi slittamenti per Shazam! 2 e Aquaman 2?

La risposta potrebbe essere nei reshoot richiesti dagli studios per inserire Superman e Batman nei rispettivi film e più precisamente nelle figure di Henry Cavill e Ben Affleck. In realtà, soprattutto di quest’ultimo, la notizia è già trapelata qualche giorno fa quando Affleck e Jason Momoa sono stati “paparazzati” sul set: pare che Affleck abbiamo rigirato le scene inizialmente previste per il Batman di Michael Keaton oramai relegato a guest star di lusso nel film The Flash.

Più complessa invece la situazione per il sequel di Shazam! perché la data di uscita è molto vicina è reshoot sarebbero impraticabili. Qualche insider tuttavia sostiene che Henry Cavill possa aver già girato il suo cammeo, da cui le voci che lo avrebbero voluto presente al San Diego Comic-Con 2022, non dimentichiamoci che proprio nel primo film diretto da David F. Sandberg il Superman di Cavill era già apparso seppure dal collo in giù ovvero una controfigura aveva indossato il suo costume.

Non resta che attendere notizie ufficiale che siamo sicuri non mancheranno di arrivare già nelle prossime ore insieme alle immancabile indiscrezioni e voci