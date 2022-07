L’1 luglio è approdato su Netflix l’attesissimo finale di Stranger Things 4, ma ora non siamo qui per parlarvi di come si è conclusa la quarta stagione. Oggi vogliamo raccontarvi una novità altrettanto interessante, e lo facciamo tornando indietro nel tempo, a quando Max è riuscita a salvarsi da Vecna grazie ai suoi amici e all’ascolto di una canzone in particolare: Running Up That Hill (A Deal With God) di Kate Bush. Il successo e il significato del brano, ormai un punto chiave della trama che vede coinvolta Max (Sadie Sink) in Stranger Things 4, hanno dato il via a un’iniziativa molto intrigante su Spotify: una playlist salvavita con tutti i brani più ascoltati e amati da ogni singolo utente.

Max in un'immagine dal trailer ufficiale di Netflix

Spotify e la playlist nata grazie a Stranger Things

Stiamo parlando di una playlist personalizzata, un’idea di Spotify basata sulle domande dei fan della serie TV Netflix, i quali hanno iniziato a chiedersi quale canzone potrebbe essere la loro personale ancora di salvezza dal cattivo di turno. Ebbene, la piattaforma musicale ha pensato proprio a tutto: sta aiutando il pubblico a trovare la giusta risposta a tale interrogativo. Come lo sta facendo? Spotify ha lanciato una nuova playlist adattata a ciascun utente in base ai dati di ascolto, e dunque piena di tutte le tracce più ascoltate. Secondo comicbook.com, l’account ufficiale Twitter di Stranger Things ha reso noto l’evento con un tweet la cui didascalia riporta le seguenti parole:

Vuoi sapere quali canzoni ti salverebbero da Vecna? Vai alla tua playlist Upside Down su Spotify per scoprirlo. La prima canzone della lista = la tua canzone salvatrice.

Di seguito potete vedere il tweet:

wanna know what songs would save YOU from vecna? head to your Upside Down Playlist on @Spotify to find out

the first Song on the list = your savior song [https://t.co/rZ10wCJ6tA] pic.twitter.com/N3KOU3ohSK — Stranger Things (@Stranger_Things) June 29, 2022

Running up that hill di Kate Bush

Running up that hill è ora in cima alle classifiche di iTunes e Spotify (con quasi un milione di stream al giorno su quest’ultima piattaforma), ed è diventata la canzone più virale su TikTok e Instagram. Tra l’altro, il singolo è rientrato nella classifica della Billboard Hot 100, aggiudicandosi in poche settimane e a 37 anni di distanza dal suo debutto l’ottava posizione. Non solo: pare che Running up that hill (su Amazon potete acquistare il CD dell’album Hounds of Love) stia superando tutti i record ottenuti dalla canzone nel 1985, anno in cui il brano è stato ascoltato per la prima volta.