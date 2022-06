Cosa accomuna Stranger Things e Kate Bush? La hit del momento: Running up that hill (A Deal With God), celebre canzone della cantautrice del 1985. Il brano ha avuto un ruolo centrale nella prima parte della quarta stagione della serie Netflix, e lo avrà anche nel volume 2, in uscita sul servizio di streaming l’1 luglio 2022. Ascoltata con le cuffie da Max (Sadie Sink) per la prima volta nell’episodio iniziale mentre piange la morte del fratellastro Billy, la canzone è tornata protagonista nell’episodio 4, quando la mente di Max è invasa dal Sottosopra e sta per cadere vittima di Vecna. È proprio in questa occasione che i suoi amici le mettono gli auricolari nelle orecchie per farle sentire il brano e aiutarla a riconnettersi con il suo corpo, salvandola. Negli episodi successivi, Max ascolta la canzone in loop per impedire a Vecna ​​di riprendere il controllo della sua mente. Insomma, Running up that hill è un pass per riconnettersi con il mondo reale e con sé stessi.

Max con le cuffie in un'immagine ufficiale di Netflix

Kate Bush e il successo grazie a Stranger Things 4

Dunque, possiamo dire che Running up that hill di Kate Bush è importante non solo perché rinforza l’atmosfera anni ’80, ma anche per il significato narrativo che assume in Stranger Things 4. Secondo comicbook.com, la cantautrice vede la canzone come una sorta di talismano emotivo per Max. La rilevanza del brano nella serie TV Netflix non è sfuggita ai fan, tanto che Running up that hill è ora in cima alle classifiche di iTunes, ed è diventata la canzone più virale su TikTok e Instagram. Per chiudere in bellezza, Variety ha segnalato che il singolo è rientrato nella classifica della Billboard Hot 100, aggiudicandosi in poche settimane l’ottava posizione. Il tutto a 37 anni di distanza dal debutto musicale della canzone.

Un po’ di numeri

Per parlare di numeri è necessario tornare su alcuni elementi: Running Up The Hill sta spopolando su TikTok e Instagram, ma non solo. The Sun ha condiviso un’indiscrezione secondo cui la canzone è giunta a quasi un milione di stream al giorno su Spotify. Partendo da questi dati, Kate Bush potrebbe arrivare a guadagnare oltre 250mila sterline a settimana grazie ai diritti di pubblicazione e licenza della canzone da lei detenuti. Stranger Things 4 è approdata su Netflix il 27 maggio (un mese fa) e, stando ai numeri riportati, la cantautrice potrebbe aver già portato a casa circa 1 milione di sterline a livello mondiale.

Il brano, per la seconda settimana consecutiva in cima alla classifica dei singoli più venduti del Regno Unito, è stato usato anche nel trailer dedicato alla seconda parte della quarta stagione di Stranger Things. Ciò conferma che Running Up The Hill è ormai considerato parte integrante della storia.

Running up that hill

In una recente intervista con BBC Radio 4, Kate Bush ha parlato di come ci si sente a vedere la nuova generazione di giovani trasformare uno dei suoi classici in un successo contemporaneo. In seguito, ha dichiarato di essersi emozionata per il modo in cui i creatori di Stranger Things hanno inserito la traccia musicale nella storia. La cantante, infatti, considera la decisione presa adatta per la serie perché Running up that hill viene utilizzata nei momenti in cui i suoi personaggi si evolvono e crescono insieme ai loro interpreti. Queste le sue parole:

La quarta stagione di Stranger Things contiene la canzone Running Up That Hill, che sta tornando a vivere grazie ai giovani fan della serie. È tutto davvero eccitante! È semplicemente straordinario: pensavo che il brano avrebbe attirato un po’ di attenzione, ma non avrei mai immaginato un successo simile. Il mondo intero è impazzito… La cosa davvero meravigliosa è che si tratta di un pubblico completamente nuovo, che in molti casi non ha sentito parlare di me. Adoro questo particolare. Il pensiero di tutti questi giovani che ascoltano questa canzone per la prima volta e la scoprono… beh, penso sia davvero speciale. Grazie mille a tutti coloro che hanno supportato la canzone. Aspetto con il fiato sospeso il resto della stagione a luglio.

Per quanto riguarda la licenza musicale, non è stato facile ottenerla da Kate Bush. La cantautrice è molto selettiva e non è solita concedere questa opportunità. Di seguito vi riportiamo la dichiarazione di Wende Crowley, SVP di Sony Music Publishing, in merito ai diritti in un’intervista con Variety:

Nora Felder è venuta da noi prima della pandemia per discutere l’idea di usarla come canzone [simbolo] di Max per la quarta stagione. Voleva essere sicura che ci fosse la possibilità di usufruirne prima di coinvolgere i fratelli Duffer nell’idea, dal momento che la canzone avrebbe rappresentato un punto focale per la trama di Max. Kate Bush è selettiva quando si tratta di concedere in licenza la sua musica. Per questo motivo ci siamo assicurati di avere pagine di sceneggiatura e filmati da farle rivedere, in modo che potesse capire esattamente come sarebbe stata utilizzata la canzone.

Running Up The Hill, primo singolo dell’album Hounds of Love (potete acquistare il CD su Amazon), parla della relazione tra un uomo e una donna, i quali dovrebbero scambiarsi i ruoli per capirsi meglio l’un l’altro.