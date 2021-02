Spotify Hi-Fi: entro l’anno in arrivo musica in formato HD

Il servizio di streaming musicale Spotify ha annunciato l’arrivo di Spotify Hi-Fi, un nuovo servizio in abbonamento che offrirà la possibilità di ascoltare la musica della piattaforma con audio ad alta fedeltà. L’annuncio del nuovo servizio stato dato in occasione dell’evento Spotify Stream On, in cui l’azienda ha svelato numerose novità tra le quali l’espansione del servizio in 85 nuovi mercati internazionali e il potenziamento, con l’arrivo di molte novità, della propria library podcast.

Spotify Hi-Fi verrà lanciato entro la fine del 2021: introducendo audio con compressione lossless, Spotify si prefigge di colmare il divario con altre piattaforme musicali concorrenti, che invece hanno fatto della qualità audio il proprio punto di forza.

Il riferimento a questa rivalità non può che andare a servizi come Tidal o Amazon, che con la sua piattaforma Amazon Music offre ai suoi utenti ben tre mesi di prova per il servizio in HD.

Per il lancio del nuovo servizio, Spotify ha inoltre realizzato, in collaborazione con Billie Eilish e il produttore discografico FINNEAS, un filmato sull’importanza dell’audio in alta risoluzione.

Ma con l’arrivo di Spotify Hi-Fi cosa devono attendersi gli utenti della piattaforma? Vediamo nel dettaglio i cinque punti che Spotify ha individuato come “le cinque cose che occorre sapere” di Spotify Hi-Fi.

Lo streaming musicale di alta qualità verrà implementato in seguito alla costante richiesta da parte di utenti e artisti.

Spotify HiFi permetterà ai dispositivi di riprodurre musica in formato audio lossless, ovvero pari a quella dei CD. Il che significa che con l’arrivo del servizio sarà possibile ascoltare la propria musica in una nuova dimensione sonora.

In previsione del lancio del nuovo servizio, Spotify sta attivamente lavorando con alcuni dei più grandi produttori di altoparlanti al mondo, per rendere Spotify HiFi accessibile al maggior numero possibile di fan tramite il servizio Spotify Connect.

Il suono in alta fedeltà sarà completamente integrato all’interno dell’esperienza di utilizzo della piattaforma, in modo da garantire la massima soddisfazione agli utenti della piattaforma.

Spotify HiFi verrà lanciato entro la fine dell’anno in alcuni mercati, selezionati tra quelli già coperti dalla piattaforma. Al momento non ci sono informazioni su tale lista né tantomeno se l’Italia sarà tra i primi paesi coperti..