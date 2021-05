Spriggan: nuovi membri dello staff e key visual

Il sito ufficiale della nuova serie anime intitolata Spriggan della David Production, di prossima uscita su Netflix e basata sull’omonimo manga di Hiroshi Takashige e Ryōji Minagawa ha pubblicato una nuova key visual e i nomi di altri membri dello staff.

Spriggan: i membri del cast e dello staff

Secondo ciò che possiamo leggere sul sito ufficiale di Spriggan, i nuovi membri dello staff sono Shōhei Miyake (assistente alla regia), JNTHED (scenografia), Norihito Ishii (direttore CG), Osamu Mikasa (color design), Yūji Kaneko (direttore artistico) e Yousuke Motoki (direttore della fotografia). Shūhei Handa è il direttore dell’animazione e riveste anche il ruolo di designer dei personaggi.

Hiroshi Kobayashi (assistente alla regia di Rage of Bahamut Genesis, regista dell’episodio di Kill la Kill) dirige l’anime. Hiroshi Seko ( L’Attacco dei Giganti, Mob Psycho 100, Jujutsu Kaisen) sta supervisionando e scrivendo le sceneggiature della serie mentre Shūhei Handa (Little Witch Academia) sta disegnando i personaggi.

È stato anche svelato il nome dell’attore che interpreterà il protagonista Yu Ominae ovvero Chiaki Kobayashi:

Questa la nuova key visual:

Spriggan farà il suo debutto su Netflix in tutto il mondo nel 2021.

Spriggan: le origini

Spriggan nasce inizialmente come manga, creato da Hiroshi Takashige e Ryoji Minagawa e serializzato fra il 1989 e il 1996 sulla rivista Shonen Sunday Super di Shogakukan e in seguito raccolto in 11 volumi. Il manga è arrivato anche in Italia negli anni ’90 grazie a Granata Press e inseguito grazie a una ristampa integrale della Planet Manga.

La storia del manga è incentrata su Yū Ominae, uno studente delle superiori che è anche uno Spriggan, un agente incaricato dalla ARCAM Corporation di proteggere le antiche reliquie di un’antica civiltà avanzata dal cadere nelle mani di stati ed entità che desiderano abusarne.

Nel 1998 il manga ha ispirato un film animato per il cinema realizzato con la supervisione di Katsuhiro Otomo (Akira). Il film è stato poi pubblicato anche in Italia prima in VHS da Dynamic Italia, poi in DVD da Dynit e infine in Blu-ray Disc da Yamato Video.

