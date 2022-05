Spy x Family è il manga scritto e disegnato da Tatsuya Endō edito in Italia dalla casa editrice Planet Manga, il cui omonimo adattamento animato è sbarcato su Crunchyroll il 9 aprile di quest’anno. Ora, in Giappone, il Chigai Grace Cafe situato nel quartiere Shibuya di Tokyo, al settimo piano del complesso di intrattenimento Shibuya Modi ospiterà un bar pop-up completamente dedicato Spy x Family, in cui il personale preparerà bevande e cibi consoni a delle spie e ai fan dell’anime!

Siete fan di Spy x Family? Questo bar fa per voi

Tra i cibi che non possono mancare in un bar dedicato a Spy x Family c’è la Mission Makeup Rice Omelet, che fa riferimento al suggerimento non troppo velato dell’agente segreto Loid di chiedere alla figlia adottiva Anya di scusarsi con l’arrogante compagno di classe Damian. Ci sono poi i Pancakes with Nuts tanto amati dalla piccola Anya ricoperti da una crema rosa e una guarnizione di biscotti e, per ricordarvi che dovete diventare degli studenti imperiali c’è lo Stellar Parfait, tempestato di stelle come le stelle di merito assegnati agli studenti per risultati eccellenti presso la prestigiosa Eden Academy dove Anya è iscritta.

Per quanto riguarda le bevande, sono stati creati dei cocktail analcolici, come Loid’s Champagne-style Drink, il Yor’s Bloody Orange Juice oppure c’è una bevanda che ricorda il vino di Yuri.

Come di consueto nei ristoranti a tema anime/videogiochi, non possono mancare una serie di accessori tematici, come i sottobicchieri con disegni dei personaggi in questo caso con dei designi kawaii di Loid, Anya, Yor, Yuri, Damian e Becky, tutti con indosso eleganti abiti ispirati al maggiordomo o alla cameriera. C’è anche un negozio di articoli da regalo annesso che vende vari merchandising, come spille, standees acrilici compatti, portachiavi, fazzoletti e persino un cuscino Anya.

Il bar sarà aperto dal 2 al 19 giugno, ma le prenotazioni possono essere effettuate ora tramite il sito ufficiale, e per coloro che non possono andarci fisicamente tranquilli, perché una parte del merchandising può essere ordinata anche online cliccando qui.