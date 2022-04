Dopo il grande successo ottenuto dalla prima stagione, divenuto un vero e proprio fenomeno virale, Netflix ha deciso di dare il via libera alla realizzazione di nuovi episodi. In Squid Game 2 è stato inoltre confermato il ritorno di due grandi protagonisti, come annunciato dallo scrittore e regista Hwang Dong-hyuk.

Confermato il ritorno di due grandi protagonisti nella seconda stagione di Squid Game

Durante un recente evento di Deadline ai Paramount Studios, Hwang ha dichiarato che i fan potranno aspettarsi il ritorno di Gi-hun, interpretato dal noto attore Lee Jung-jae (grande protagonista del Florence Korea Film Fest), e di Front Man, nei cui panni si cela Lee Byung-hun. Un ritorno abbastanza scontato dati gli avvenimenti della prima stagione, ma è la prima volta che viene confermato ufficialmente.

Chi ha già visto Squid Game sa benissimo di come Gi-Hun sia il protagonista assoluto dello show che, dopo essere riuscito a vincere 45,6 miliardi di won, decide di non tornare dalla famiglia e continuare a indagare sulle origini dei giochi. Front Man è invece un villain mascherato, vincitore di una passata edizione di Squid Game, che ha manovrato di nascosto l’edizione attuale.

Squid Game è un drama coreano che racconta le vicende di un gruppo di 456 persone indebitate, finite a sfidarsi a mortali giochi nella speranza di vincere un enorme premio in denaro. Lo show è arrivato su Netflix il 17 settembre 2021 diventando tra i più visti di sempre.

Una grande soddisfazione per il creatore e regista Hwang, che aveva impiegato ben 10 anni anni prima di portare a compimento il suo progetto.

Un’idea nata per far riflettere a livello globale sui temi della diseguaglianza economica e sull’effetto del capitalismo ai danni dell’esperienza umana. Al momento Netflix non ha ancora reso nota una data di uscita ufficiale della seconda stagione.