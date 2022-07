Esattamente dopo sette anni dal ritorno della serie anime di Dragon Ball sotto la nuova veste di Dragon Ball Super, ecco che diversi rumor condotti da insider accreditati e vicini a fonti sicure del mondo creato da Akira Toriyama, rivelano che l’anime settimanale tornerà in onda in Giappone.

Sta per tornare la serie anime di Dragon Ball?

La calda voce non poteva che giungere in un momento più propizio per il franchise dal momento che, come noto, la serie è sulla cresta dell’onda forte del successo di Dragon Ball Super: Super Hero, il lungometraggio nuovo di zecca in arrivo anche nel nostro Paese per Crunchyroll a data da definirsi, quindi non sembra tanto illogico immaginare che qualcosa di nuovo stia bollendo in pentola (anche alla luce delle anticipazioni degli addetti ai lavori).

Secondo il rumor, tornando all’oggetto dell’articolo, la nuova serie anime settimanale tornerà nel 2023 e che un annuncio ufficiale è previsto anche a breve. Inoltre, non sembra neanche tanto scontato che la nuova serie presenterà “Super” nel titolo dominante.

E non è finita qui. Qualche settimana fa il responsabile di Dragon Ball Room nonchè voce in capitolo nella produzione ufficiale, Akio Iyoku, annunciava che il prossimo lavoro di Dragon Ball era già in produzione, difatti, attraverso il rumor di cui si parla in questo articolo, emerge che il prossimo lungometraggio è in fase di pre-produzione e che Toei Animation ne sta progettando di pubblicare un nuovo ogni due o tre anni.

Al momento è quanto emerso. Ribadiamo nel asserire che le fonti sono accreditate e vicine ad altre che si interfacciano con la produzione, quindi adesso non resta che attendere per scoprire quale sarà il futuro dell’immortale Dragon Ball.

Il ritorno di Dragon Ball in televisione è avvenuto con Dragon Ball Super nel 2014 per un totale di cinque archi narrativi e 131 episodi. La serie è ferma dal marzo 2018 e in Italia è licenziata da Mediaset. Tutti gli episodi sono stati, difatti, doppiati col doppiaggio storico Mediaset. La nuova serie anime si colloca temporalmente tra la dipartita di Majin Bu e gli eventi finali dello storico Dragon Ball. Il sequel dell’anime è avvenuto con la produzione di due lungometraggi animati, Dragon Ball Super: Broly (2018) e Dragon Ball Super: Super Hero (2022).

Dragon Ball Super: il manga e l’anime

Dragon Ball Super è una serie animata giapponese, prodotta da Toei Animation, trasmessa in Giappone su Fuji Television la quale si pone come seguito alla sconfitta di Majin Bu. La serie si è conclusa con l’episodio numero 131 (Una conclusione miracolosa! Addio Goku, fino al giorno in cui ci rivedremo di nuovo!).

L’edizione italiana dell’anime, acquisita da Mediaset e trasmessa su Italia 1, ha avuto inizio il 23 dicembre 2016 ed è stata completata con l’ultimo episodio andato in onda il 29 settembre 2019.

Diverso tempo è trascorso dalla grandiosa battaglia tra Goku e Majin Bu, e ora una nuova minaccia incombe sul mondo che ha ritrovato la pace… Questa volta il nemico arriva dal “Sesto Universo”! Comincia un Dragon Ball completamente nuovo, che riprende le avventure dei Saiyan da dove si erano interrotte!

Il sequel diretto della serie anime è il 20° film animato del franchise, Dragon Ball Super: Broly uscito il 28 febbraio 2019 con Koch Media Italia e Anime Factory. Attualmente è disponibile per la visione su Netflix.

Un nuovo film animato arriverà nelle sale giapponesi l’11 giugno del 2022. Si tratta del 21° film per l’intera serie e il 2° dedicato a Dragon Ball Super. Akira Toriyama sta lavorando attivamente ai personaggi e dialoghi.

La versione manga è realizzata a cadenza mensile, ideata e sceneggiato da Akira Toriyama e disegnata da Toyotaro. Il manga è serializzato su V-Jump (Shueisha) dal 20 giugno 2015 ed è attualmente giunto al capitolo 85, con i primi 80 scritti raccolti in 18 volumi. Il manga sta in questo momento affrontando l’arco narrativo inedito di “Granola, il Sopravvissuto”.

L'edizione italiana del manga è affidata a Star Comics con i primi 16 volumi già disponibili per l'acquisto.