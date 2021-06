Star Blazers – Space Battleship Yamato 2205: Il Nuovo Viaggio, teaser e data d’uscita del primo film

Il sito ufficiale del remake di Star Blazers: Space Battleship Yamato ha iniziato lo streaming di un teaser per Uchū Senkan Yamato 2205: Aratanaru Tabidachi – Zenshō -TAKE OFF-, il primo dei due film previsti per Star Blazers – Space Battleship Yamato 2205: Il Nuovo Viaggio (Uchū Senkan Yamato 2205: Aratanaru Tabidachi), il nuovo progetto curato da Harutoshi Fukui.

Il film uscirà nelle sale giapponesi l’8 ottobre e lo stesso giorno sarà in vendita l’edizione speciale in Blu-ray, mentre le edizioni standard in DVD e Blu-ray Disc arriveranno il 26 novembre.

Star Blazers – Space Battleship Yamato 2205: Il Nuovo Viaggio

La storia dei film inizia tre anni dopo la guerra contro l’Impero della Cometa: Kodai guida la corazzata spaziale Yamato con un nuovo equipaggio, pronto ad affrontare una nuova battaglia.

Per quanto riguarda i membri del cast ritornano Daisuke Ono come Susumu Kodai, Houko Kuwashima come Yuki Mori, Houchu Ohtsuka come Shirō Sanada, Kōichi Yamadera come Abelt Dessler e Kikuko Inoue come Starsha Iscandar. Ritorna anche Nobuhiko Okamoto come Tasuke Tokugawa.

Abbiamo anche nuovi membri: Tasuku Hatanaka come Ryūsuke Domon, Tomo Muranaka è Miyako Kyōzuka, Kento Itō come Shigeru Sakamoto e Wataru Hatano è Heiji Bandō.

Nel teaser vediamo il ritorno di Dessler.

A proposito di Star Blazers: Space Battleship Yamato 2199

Star Blazers: Space Battleship Yamato 2199 è un remake della serie originale del 1974, Space Battleship Yamato creata da Leiji Matsumoto e Yoshinobu Nishizaki. Ha debuttato in Giappone come una serie di sette film proiettati al cinema dal 2012 al 2013, prima di debuttare sulla televisione giapponese nell’aprile 2013.

Star Blazers: Space Battleship Yamato 2199 è stato seguito da un sequel, Star Blazers: Space Battleship Yamato 2202 anch’esso presentato per la prima volta come una serie di sette film usciti da giugno 2017 a marzo 2019. La versione televisiva di Star Blazers: Space Battleship Yamato 2202 è stata presentata in anteprima nell’ottobre 2018 in Giappone. Crunchyroll ha iniziato a trasmettere in streaming l’anime nel maggio 2019.

In Italia Star Blazers: Space Battleship Yamato 2199 è stato pubblicato in DVD e Blu-ray da Dynit, diffuso su VVVVID, Amazon Prime Video e Netflix e trasmesso in TV su SuperSix. Sempre su VVVVID si può guardare il film animato Star Blazers 2199 – Odyssey of the Celestial Ark (disponibile anche in home video) e Star Blazers: Space Battleship Yamato 2202.

