Star Comics annuncia due nuovi manga di Junji Ito

Star Comics ha annunciato l’arrivo per il prossimo anno, di due nuovi titoli nati dal genio e maestro dell’horror Junji Ito, un autore di cui la Star Comics ha già pubblicato i manga Gyo. Odore di morte, Uzumaki nella collana Umami e Junji Ito best of best. Short stories collection che raccoglie le storie brevi realizzate dal maestro per l’editore giapponese Shogakukan, molte delle quali totalmente inedite in Italia mentre la casa editrice J-POP ha pubblicato Tomie, Brivido e Altre Storie, Voci e Altre Storie, Il Libro delle Maledizioni di Soichi, Il Mostro – Frankenstein e Altre Storie, Circo e Altre Storie e Oblio e Altre Storie.

Junji Ito: due nuove storie in arriva con la Star Comics

A partire da luglio 2022 la casa editrice italiana pubblicherà sempre nella collana Umami, Sensor e Genkai Chitai, due opere terrificanti e affascinanti al tempo stesso.

Protagonista di Sensor è una giovane donna dalla fluente chioma si ritrova invischiata nello strano culto degli abitanti di uno sperduto villaggio

Come dichiarato dallo stesso Junji Ito:

“Sensor è un lavoro differente, molto più incentrato sui personaggi di quanto non lo sia sul fenomeno horror nato anche dalla voglia di cambiare. Un’opera sicuramente diversa, quasi lovecraftiana, che comunque non rinuncia completamente alla sua identità horror.”

Genkai Chitai è invece una raccolta di storie brevi incentrate su una serie di strani avvenimenti che turbano la quotidianità dei malcapitati protagonisti.

Nei prossimi giorni la Star Comics svelerà maggiori dettagli.

A proposito di Junji Ito

Nato a Gifu nel 1963, Junji Ito lascia la professione di odontotecnico per dedicarsi a tempo pieno al fumetto dopo aver vinto il premio “Kazuo Umezz” nel 1987. Dalle sue opere sono stati tratti numerosi film d’animazione e live-action, di cui spesso lo stesso Ito cura la sceneggiatura. Il suo tratto è, allo stesso tempo, realistico e caricaturale, efferato e disturbante quanto elegante e composto. Le sue tematiche principali sono i disturbi ossessivo-compulsivi, le paure ataviche, il fascino dell’autodistruzione e la deformazione del corpo (inteso non tanto come metafora del corpus sociale quanto come rappresentazione fisica del subconscio).

Vi ricordiamo che la serie animata Junji Ito Collection è disponibile su Crunchyroll mentre sono in lavorazione una serie animata basata su Uzumaki e un serie TV su Tomie e che potete acquistare tutti i manga dell’autore a questa pagina Amazon!