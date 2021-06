Uzumaki, slitta ancora l’adattamento anime del capolavoro di Junji Ito

Uzumaki, l’adattamento anime del manga Uzumaki – Spirale di Junji Ito slitta al 2022. A dare la notizia Adult Swim attraverso un nuovo video teaser.

Il regista dell’anime Hiroshi Nagahama (Mushishi , Flowers of Evil) ha spiegato le circostanze dietro il ritardo dell’anime, dovute appunto al COVID. Nel video è stata anche presentata anteprima una clip dalla scena di apertura del primo episodio di Uzumaki insieme ad alcuni membri dello staff non annunciati in precedenza.

A proposito dell’anime di Uzumaki

Uzumaki è una mini serie di quattro episodi che debutterà su Toonami. Inizialmente previsto per il 2020 è stato poi ritardato al 2021 e ora nuovamente rimandato. Non è ancora chiaro se l’anime debutterà ancora su Toonami alla luce sia del nuovo ritardo che di quello precedente.

Hiroshi Nagahama (Mushishi) sta dirigendo la mini-serie allo Studio Drive. Production I.G. USA e Adult Swim stanno co-producendo l’anime. Colin Stetson (Hereditary) sta componendo la musica.

Tra i membri del cast Kirie Goshima recita nel ruolo di Uki Satake, Shinichiro Miki è Shuichi Saito, Toshio Furukawa è il padre di Kirie, Takashi Matsuyama è il padre di Shuichi, Mika Doi ha il ruolo di Yukie Saito, Mariya Ise è Azami Kurotami, Katsutoshi Matsuzaki recita nel ruolo di Katayama, Wataru Hatano è Okada, Tatsumaru Tachibana è Tsumura, Kouichi Toochika è Yokota e Ami Fukushima è Shiho.

Nel 2000 il manga venne già adattato in un live-action giapponese, sotto la regia di Higuchinsky.

Questo il nuovo teaser:

Uzumaki – Spirale: il manga

Uzumaki – Spirale di Junji Ito è stato serializzato in Giappone dal 12 gennaio 1998 al 30 agosto 1999 sulle pagine della rivista di seinen manga Big Comic Spirits di Shogakukan.

In Italia il manga è pubblicato dalla Star Comics nella collana Umami dal 21 marzo 2018:

Nella piccola cittadina di Kurouzu, un giorno cominciano a verificarsi degli strani fenomeni: il vento crea mulinelli, gli steli delle piante si attorcigliano, il fumo delle cremazioni disegna nel cielo motivi a spirale. Anche le persone subiscono improvvisi mutamenti: i capelli si arricciano, i corpi si avvitano su se stessi, qualcuno addirittura subisce disgustose trasformazioni; e, uno dopo l’altro, tutti sembrano cadere vittima di una follia isterica… Per sfuggire a questa misteriosa maledizione, la giovane studentessa Kirie Goshima decide di abbandonare il paese… Ma ci riuscirà?

