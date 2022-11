Gli annunci della Star Comics non si concludono insieme a questa edizione di Lucca Comics and Games (recuperate la lista di tutti i manga annunciati a questo nostro articolo), ma proseguono con altre quattro novità in arrivo nella primavera ed estate 2023, a partire da Omusubi no Korogaru Machi e Fish Society, altri due lavori di panpanya che si aggiungono alle precedenti An Invitation from a Crab, Pillowfish, Animals, The second goldfish e Guyabano holiday pubblicati nella collana panpanya Works.

Quattro nuovi manga in arrivo nel catalogo Star Comics

Omusubi no Korogaru Machi

di panpanya

volume unico

Primavera 2023

Omusubi no Korogaru Machi vedrà la luce la prossima primavera. Questo nuovo volume contiene ben tredici nuove storie, le iconiche pagine di diario, le note dell’autore e due saggi che impreziosiscono l’opera, permettendo di gettare una luce finora inedita sul fantastico, eccezionale mondo di panpanya.

Fish Society

di panpanya

volume unico

Estate 2023



In estate sarà la volta di Fish Society. Il cuore di questa nuova, preziosa raccolta è rappresentato dalla storia omonima, nella quale i pesci escono dal mare e iniziano a lavorare nel luogo a loro più congeniale: il porto! Il surreale fa capolino nella quotidianità, diventando sorprendentemente ordinario. Non mancheranno le familiari annotazioni dell’autore, a completamento di un volume imperdibile per chi nei manga cerca una forte impronta autoriale.

Shin Honkaku Mahō Shōjo Risuka

di NisiOisiN

4 volumi, in corso

Primavera 2023

Nel Kyushu, in Giappone, esiste un regno interamente popolato da maghi: è la prefettura di Nagasaki, delimitata da un altissimo muro. Alla fine della seconda Guerra Mondiale, gli americani usarono la bomba atomica proprio in risposta alla minaccia rappresentata dalla magia e da allora gli stregoni vivono in segreto. Mizukura Risuka, dieci anni, è una strega particolarmente dotata, che vive nella prefettura di Saga e ha due principali occupazioni: trovare suo padre, uno dei più potenti stregoni di tutti i tempi, e uccidere chi usa i propri poteri contro la gente comune, infangando la reputazione dei maghi. Un giorno trova un alleato inaspettato nel suo coetaneo Kugi Kizutaka, un bambino tanto geniale quanto sociopatico, che vede gli altri solo come pedine più o meno utili da impiegare per i suoi scopi e ha il sogno di dominare il mondo. Preparatevi a scoprire un lato oscuro delle majokko!

Therapy Game Restart

di Meguru Hinohara

2 volumi, in corso

In fumetteria, libreria e store online

Primavera 2023

(cover provvisoria)