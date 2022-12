La carta sta diventando sempre più un materiale costoso, date le difficoltà di reperirla. Inevitabilmente, tra i tanti effetti che ciò comporta, c’è anche l’aumento di prezzi sulla stampa. Star Comics ha di recente fatto sapere ai suoi lettori che dal prossimo anno sarà costretto ad aumentare infatti il prezzo dei suoi volumi. Ecco quanto costeranno dal 2023.

Star Comics

Star Comics, prezzi aumentati per i suoi volumi da Gennaio 2023

Negli ultimi due anni Star Comics, così come altre realtà nazionali e internazionali, sta riscontrando numerose difficoltà nel reperimento della carta e allo stesso tempo importanti rincari legati ai costi di approvvigionamento e produzione, dovuti all’aumento del prezzo dell’energia. Per tutto il 2022 Star Comics ha mantenuto invariati i prezzi delle pubblicazioni, nonostante il peso derivante da queste dinamiche non accennasse a diminuire.

Di recente, Star Comics ha lanciato un comunicato stampa con cui comunica che le difficoltà conseguenti alla crisi energetica e delle materie prime non sono più sostenibili. Per questo motivo, a malincuore, si è reso necessario applicare, a partire da gennaio 2023, un aumento di prezzo sulle novità manga.

Gli arretrati facenti parte del catalogo Star subiranno invece un progressivo cambio di prezzo nei mesi successivi a gennaio, a partire dai titoli Best Seller (verranno rilasciati aggiornamenti regolari). Su di essi verrà applicata un’etichetta per indicare il nuovo prezzo. Le etichette, realizzate con uno speciale polimero, potranno essere staccate dopo l’acquisto senza lasciare alcun alone o residuo di colla sulle cover dei volumi.

Star Comics fa sapere inoltre che i nuovi prezzi saranno in linea con quelli del mercato attuale e che questi verranno uniformati in base alle caratteristiche tecniche dei volumi, con alcune eccezioni.

Di seguito la lista di formati con i relativi nuovi prezzi in vigore a partire da gennaio 2023:

Formato 11,5×17,5, B, senza sovraccoperta e senza alette: € 5,20

Formato 11,5×17,5, B, con alette: € 5,50

Formato 11,5×17,5, B, con sovraccoperta: € 5,90

Formato 12,8×18, B, con sovraccoperta: € 6,50

Formato 14,5×21, B, con sovraccoperta: € 7,50 (non sono comprese in questa fascia le riedizioni di lusso)

Per verificare i nuovi prezzi relativi alle uscite di gennaio e febbraio è possibile visitare il sito starcomics.com, già aggiornato. I nuovi prezzi, al momento relativi soltanto ai mesi di gennaio e febbraio, saranno visibili a breve negli store online.