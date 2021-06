Star Comics, le novità autunnali e non solo: Junji Ito, Mashle e One Piece

Attraverso una lunga diretta sui suoi canali social Star Comics ha presentato alcuni titoli in arrivo nelle prossime settimane con esclusivi gadget allegati e alcune novità che vedremo il prossimo autunno comprese alcune riedizioni.

Star Comics: il ritorno di Junji Ito, Mashle e le prime novità autunnali

Star Comics: le novità estive

Il 7 luglio torna, con il Volume 15, Vita da Slime. Il volume sarà accompagnato da uno speciale segnalibro di Crunchyroll contente un trial code per attivare gratuitamente un abbonamento premium alla piattaforma di streaming per 30 giorni! La versione con il gadget sarà disponibile a tiratura limitata e solo in fumetteria.

VITA DA SLIME 15

Fuse, Mitz Vah, Taiki Kawakami

13×18, B, b/n, pp. 176, con sovraccoperta, € 4,90

Mentre riecheggia la Parola del Mondo, Limur inizia la trasformazione in Re Demone. Per realizzare i suoi desideri, il Grande Saggio comincia ad agire in silenzio nelle profondità della sua anima, dove nemmeno lo stesso Limur può giungere. Una volta che il processo sarà ultimato, riuscirà quest’ultimo a non perdere la ragione? E Shion e tutti gli altri potranno davvero tornare in vita?

Pre-ordina Vita da Slime 15 su Amazon.

Il 25 agosto invece sarà la volta del Volume 14 di Dragon Ball Super. Il volume sarà disponibile con un gadget che farà la gioia dei fan più accaniti della serie: un esclusivo mini shikishi a tema estivo! È consigliata la prenotazione, in fumetteria, libreria e store online, perché ovviamente il mini shikishi avrà una tiratura limitata.

DRAGON BALL SUPER 14

Akira Toriyama, Toyotaro

11,5×17,5, B, b/n, pp. 192, con alette, € 4,50

Ora che ha ottenuto un nuovo potere, Vegeta è una persona nuova. Tornato sulla Terra per prendersi la rivincita, con la tecnica della scissione forzata dello Spirito comincia a frazionare le energie di Molo, ma anche quest’ultimo ha un asso nella manica… Si tratta di Seven-Three, e non è un semplice backup!

Pre-ordina Dragon Ball Super 14 su Amazon.

Star Comics: le novità della collana Queer

Numerose novità per la collana Queer. A fine ottobre (27 ottobre per la precisione) arriverà il webcomic BL, ON OR OFF. Questa love story piccante ma allo stesso tempo divertente, esordirà in Italia con una edizione speciale: il primo numero infatti conterrà 3 cartoline e uno sticker, che saranno disponibili a tiratura limitata in fumetteria, libreria e store online! Inoltre con il secondo volume di ON OR OFF (la cui uscita è prevista a dicembre) sarà allegato un box speciale, per raccogliere la prima stagione, composta appunto dai due volumi.

ON OR OFF 1

A1

15×21, B, col., con sovraccoperta, € 13,90

Ahn Yiyoung è uno studente universitario di 23 anni e insieme ai suoi colleghi decide di creare una start up. Propone il progetto alla prestigiosa SJ Corporation, ma un imprevisto compromette la presentazione. Per salvare il duro lavoro dei suoi amici Yiyoung è disposto a tutto…! Riuscirà a convincere l’affascinante direttore Kang a valutare il progetto? Finalmente in Italia il Webcomic BL targato D&C Media che ha fatto innamorare il web! Vincitore anche dei Ridibooks BL Award 2019.

Pre-ordina On or Off 1 su Amazon.

Sempre ad ottobre, il 29 per la precisione, uscirà il secondo volume di Fatti Odiare – Kirai de Isasete ed avrà in allegato 3 cartoline. Come sempre la tiratura sarà limitata e disponibile in fumetteria, libreria e store online.

FATTI ODIARE – KIRAI DE ISASETE 2

Hijiki

12,8×18, B, b/n., pp. 192, con sovraccoperta, € 6,50

Naoto Koga è un omega e al liceo è stato vittima di violenza sessuale da parte di un gruppo di Alpha. Quando scopre di aspettare un bambino decide di portare al termine la gestazione, e dà alla luce una dolcissima femminuccia che chiama Shizuku e ama con tutto se stesso. La sua esperienza traumatica lo porta a convincersi di non avere bisogno di un compagno, ma l’incontro con Hazuki cambia la sua vita…

Pre-ordina Fatti Odiare – Kirai de Isasete 2 su Amazon.

A novembre toccherà a One Room Angel che uscirà sia in edizione regular che in una speciale edizione a tiratura limitata, l’ANGELIC EDITION.

Quest’ultima raccoglierà, in uno speciale cofanetto, il volume di ONE ROOM ANGEL con una variant cover realizzata dalla stessa autrice, Harada, un’esclusiva cartolina da collezione e due stand up figure di cartone raffiguranti i protagonisti dell’opera. Questa edizione, disponibile a tiratura limitata, in fumetteria, libreria e store online. Una struggente storia che in un solo volume ha collezionato diversi e rinomati riconoscimenti, fra cui il primo premio ai Chil Chil BL Awards 2020.

ONE ROOM ANGEL

Harada

12,8×18, B, b/n, con sovraccoperta, € 7,50

ONE ROOM ANGEL – ANGELIC EDITION

Harada

12,8×18, B, b/n, con sovraccoperta, € 10,90

Koki ha trent’anni, è single, non ha né amici, né hobby. Vive in un appartamento lurido, ha un lavoro misero e conduce una vita senza sogni e senza troppe pretese. Una sera viene accoltellato da un delinquente e proprio quando sta per morire… un angelo appare davanti ai suoi occhi!

Star Comics, le novità: i box

Il 22 settembre uscirà A Silent Voice Collection. Il cofanetto da collezione raccoglierà tutti e 7 i volumi della serie e A Silent Voice Official Fan Book.

A SILENT VOICE COLLECTION

Yoshitoki Oima

11,5×17,5, B, b/n, pp. 1600, € 45,00

Shoya Ishida frequenta le scuole elementari e non sopporta in alcun modo le ragazze. Adora invece mettersi alla prova con i compagni maschi, ingaggiando assurde prove di coraggio. Le cose cambiano quando nella sua classe arriva una nuova alunna, Shoko Nishimiya, una bambina non udente che usa un quaderno per comunicare con gli altri…

Shoko viene subito presa di mira dai bulletti della scuola, in special modo da Shoya. Il ragazzino, però, non può ancora sapere che gli effetti del suo comportamento innescheranno la miccia che sconvolgerà la sua prospettiva sulle cose, stravolgendo il suo futuro e quello della sua compagna…

Il 27 ottobre tornerà in formato Collection, The Seven Deadly Sins! Come già accaduto con DRAGON BALL, RANMA 1/2, CAPITAN TSUBASA e FAIRY TAIL, l’amatissima serie del maestro Nakaba Suzuki, appena conclusasi, verrà riproposta sotto forma di box, tutti da collezionare. Il primo dei 7 cofanetti raccoglierà i volumi dall’1 al 6 e sarà disponibile in fumetteria, libreria e store online.

THE SEVEN DEADLY SINS COLLECTION n. 1

Nakaba Suzuki

11,5×17,5, B, b/n, pp. 1408, € 25,80

Si narra che sette temibili guerrieri, conosciuti come i Seven Deadly Sins, tramarono per rovesciare un pacifico regno nelle terre di Britannia. Da allora nessuno li ha più visti. Dieci anni dopo, convinta della loro innocenza e sicura che siano sopravvissuti, una giovane fanciulla si mette sulle loro tracce: nuovi temibili nemici minacciano il regno e i sette “peccatori” sono la sua unica speranza!

Infine a dicembre arriverà il Fire Punch Box! Lo shonen di fantascienza, mistero e azione del maestro Tatsuki Fujimoto tornerà in un box disponibile in fumetteria, libreria e store online che raccoglierà gli 8 volumi che compongono la serie.

FIRE PUNCH BOX

Tatsuki Fujimoto

11,5×17,5, B, b/n, pp. 1405, € 44,00

La terribile “Strega del Ghiaccio” ha trasformato il mondo in una distesa di neve, fame e pazzia. E chi ha freddo è tremendamente attratto dal fuoco… La “benedizione” discesa su Agni rappresenta una speranza o piuttosto una maledizione? Agni e Luna sono due fratelli orfani, entrambi dotati del potere della rigenerazione. Cercano con ogni mezzo di aiutare la gente del loro villaggio a sopravvivere, fin quando non vengono attaccati da Doma, un uomo dotato della “benedizione” delle fiamme, che li condanna a un crudele destino…

Star Comics, le novità: da Mashle a One Piece passando per il ritorno di Junji Ito

Arriverà il 27 ottobre il primo volume di Mashle, serie rivelazione dell’ultimo periodo proveniente dalla celeberrima rivista Weekly Shonen Jump. Un riuscitissimo mix tra commedia e combattimenti spettacolari, a cui si alternano elementi fantasy e citazioni relative a famose opere manga e romanzi di genere fantastico. Il primo e il secondo volume della serie saranno disponibili anche in edizione Variant Cover.

MASHLE 1

Hajime Komoto

11,5×17,5, B, b/n, € 4,50

MASHLE 1 VARIANT COVER EDITION

Hajime Komoto

11,5×17,5, B, b/n, con sovraccoperta, € 5,90

In un mondo alternativo in cui la magia viene utilizzata ogni giorno anche per l’azione più banale, nascere senza poteri è una disgrazia, e chi di poteri non ne ha viene considerato un indesiderabile e messo da parte o espulso dalla società. Mash, il protagonista, è un orfanello senza poteri magici che viene trovato da un anziano di buon cuore, che lo cresce nel profondo della foresta lontano da tutto e tutti per proteggerlo. I principali interessi di Mash sono i bignè alla crema e il culturismo, tanto che passa le sue giornate ad allenarsi, acquisendo una forza sovrumana. Ma la sua vita e quella del padre adottivo vengono messe in pericolo il giorno in cui un tipo losco scopre il loro segreto e li ricatta: li lascerà in pace soltanto se Mash si iscriverà all’Accademia Magica Easton – un prestigiosissimo ateneo in cui solo i maghi più talentuosi vengono accettati – e dimostrerà di poter diventare il nuovo “divine visionary”, ovvero lo stregone più potente dell’anno.

Pre-ordina Mashle 1 su Amazon

MASHLE 2

Hajime Komoto

11,5×17,5, B, b/n, € 4,50

MASHLE 2 VARIANT COVER EDITION

Hajime Komoto

11,5×17,5, B, b/n, pp. 176, con sovraccoperta, € 5,90

Pre-ordina Mashle 2 su Amazon

Come anticipatovi già ieri, Star Comics porterà in Italia l’acclamato fumetto filippino scritto da Budjette Tan e disegnato da Kajo Baldisimo, Trese.

Potete le leggere la nostra recensione della prima stagione dell’anime di Trese disponibile da oggi, 10 giugno, su Netflix.

Il Volume 1 di Trese sarà disponibile il 22 settembre in fumetteria, libreria e store online in versione Regular e con una Limited Edition impreziosita da una speciale copertina con effetti cold-foil ed embossed a tiratura limitata.

TRESE 1

Budjette Tan, KaJo Baldisimo

14,5×21, B, b/n e col., pp. 144, con sovraccoperta, € 8,90

TRESE 1 – LIMITED EDITION

Budjette Tan, KaJo Baldisimo

14,5×21, B, b/n e col., pp. 144, con sovraccoperta, € 9,90

Quando il sole tramonta nella città di Manila, è meglio non sbagliare strada, rischiando di finire in quel lato poco illuminato, tra aswang succhiasangue, giganteschi kapre ed engkanto magici. Se un crimine è atipico, la polizia chiama Alexandra Trese, infallibile detective specializzata in sovrannaturale. In un terribile viaggio nei meandri più oscuri della mitologia filippina (parzialmente reinterpretata in chiave moderna), Trese è un successo internazionale: enigmatica serie horror di produzione filippina, è recentemente stata adattata in anime da Netflix.

A fine anno, in fumetteria, libreria e store online, arriverà lo struggente Her Blue Sky. Una storia dolce e appassionante che mescola sentimento, fantascienza, musica e gioventù. Tratta dall’omonimo film animato uscito nei cinema giapponesi nel 2019 e distribuito in Italia con il titolo A te che conosci l’azzurro del cielo, questa mini serie manga è scritta dal collettivo di autori Chou Heiwa Busters (di cui fa parte l’apprezzatissima Mari Okada, autrice di grande sensibilità nota soprattutto per Ano Hana e, recentemente, per il delicato e divertente SAVAGE SEASON) e disegnata dalla talentuosa Yaeko Ninagawa. E non è tutto: durante il prossimo anno potrete vivere le emozioni di Her Blue Sky anche sotto forma di romanzo!

Akane si prende cura della sorella minore Aoi da quando i genitori sono morti. Per stare insieme a lei rinuncia ad andare a vivere a Tokyo insieme al fidanzato Shinnosuke, e per questo motivo i due si lasciano. Dopo tredici anni il ragazzo ricompare misteriosamente in città e Aoi si innamora per la prima volta…

Sempre nel 2022 ci sarà il ritorno di Junji Ito, autore degli elegantissimi disegni di Yukoku no Rasputin.

Basato sul romanzo autobiografico di un diplomatico giapponese di stanza in Russia, questo thriller politico avvincente e mozzafiato vede alla sceneggiatura un’autentica eminenza grigia dei manga, Takashi Nagasaki, tra le altre cose sceneggiatore di KING OF EDEN ed editor e coautore del maestro Naoki Urusawa.

La carrellata si conclude con One Piece e la Road to 100. Ecco le cover di One Piece 98 Celebration Edition e One Piece 99 Celebration Edition:

I due volumi saranno disponibili in fumetteria, libreria e store online ma la tiratura sarà limitata nel tempo, rendendo disponibile l’edizione celebrativa del numero 98 fino all’uscita del volume 99, mentre l’edizione celebrativa del numero 99 sarà disponibile fino all’uscita del volume 100.