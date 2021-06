Trese: Star Comics annuncia l’uscita dei fumetti in Italia

Trese, l’attesissima serie manga horror ricca di mistero, da settembre sarà disponibile in fumetteria, libreria e store online. Al centro della storia spicca proprio il personaggio di Alexandra Trese, un preparato e infallibile detective che, collaborando con la polizia, si occupa di indagare sui crimini di origine soprannaturale.

La serie fumettistica edita in Italia da Star Comics riprende, infatti, tematiche e topiche della mitologia filippina e le reinterpreta in chiave moderna, mostrando al lettore una vasta gamma di personaggi recuperati direttamente dal folklore locale, come ad esempio Tiyanak il bambino vampiro, Kapre il gigante degli alberi e Aswang il serpente mannaro. La serie a fumetti sarà pubblicata in Italia il prossimo settembre da STAR (potete tenere d’occhio la pagina di vendita di Amazon per l’acquisto), l’etichetta dell’omonima casa editrice dedicata unicamente alle produzioni orientali e godrà di un lussuoso e unico formato perfect, uno degli standard di più alto livello per le edizioni manga.

L’opera è stata anche commentata dal noto scrittore Neil Gaiman che l’ha definita “qualcosa di veramente coraggioso e potente”. Si tratta, infatti, di un horror ricco di mistero in cui superstizione e mito incontrano la modernità grazie alla scrittura di Budjette Tan che si mescola alle suggestive tavole in bianco e nero dell’abile Kajo Baldisimo. Come se non bastasse, proprio domani, 10 giugno 2021, il colosso dello streaming Netflix pubblicherà la nuova serie animata Trese – Detective delle tenebre tratta proprio dalla serie di fumetti che al momento conta 13 numeri.

Tra i produttori dello spettacolo televisivo figura una celebrità del mondo dell’animazione e dell’illustrazione fumettistica come Jay Oliva che, nel corso della sua carriera ha lavorato a numerose storie dei personaggi più famosi della Marvel e della DC come (tra gli altri) Iron Man, Hulk, Doctor Strange, Wonder Woman e Batman. Il cast vocale della versione inglese è composto Shay Mitchell che darà la voce alla protagonista e insieme a lei ci saranno, Darren Criss, Jon Jon Briones, la cantante Nicole Scherzinger e Manny Jacinto.