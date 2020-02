Star Trek: Borg, i migliori gadget a tema

Con il proseguo delle puntate di Star Trek: Picard su Amazon Prime Video continuano anche i nostri speciali ed approfondimenti sui migliori gadget a tema! Questa volta ci occupiamo di Borg, la razza aliena cibernetica che ha fatto la sua comparsa dalla seconda stagione di Star Trek: The Next Generation. Ecco la nostra selezione dei prodotti a tema più interessanti.

Steelbook Star Trek: Primo Contatto

Non è propriamente un gadget ma si tratta del tassello “base” per parlare di Borg. Ovvero il film che ha rilanciato questi personaggi sul grande schermo. Star Trek: Primo Contatto è uno dei tanti episodi cinematografici della squadra capitanata da Picard che nel tentativo di distruggere una nave Borg intraprende accidentalmente un viaggio indietro nel tempo, quando l’uomo ha effettuato il primo viaggio a curvatura, attirando così l’attenzione di una nave Vulcaniana in perlustrazione gettando così le basi della federazione galattica. Una steelbook da collezione che non può mancarvi e costa meno di 10 euro!

» La Steelbook di Star Trek: Primo Contatto è disponibile per l’acquisto online

Eaglemoss Sfera Borg

Questa replica di nave Borg di forma sferica è prodotta da una azienda leader del settore e famosa per le tante miniature prodotte per svariate serie di collezionabili. Questa replica in metallo è grande 7 cm ed è fornita di basetta.

» La Sfera Borg della Eaglemoss è disponibile per l’acquisto online

Borg Cube più Libro

Anche questa è una famosa riproduzione di una nave da battaglia Borg, il Cubo è un costrutto visto numerose volte nella serie e recentemente apparso anche in Picard. Questa piccola replica dotata di luci e suoni è corredata da un libretto con numerose informazioni sui Borg.

» Il Cubo Borg è disponibile per l’acquisto online

Cubo(rg) di Rubik

Un inevitabile gioco di parole per un prodotto simpaticissimo adatto come idea regalo per un fan di Star Trek. Completarlo non sarà semplice (più del cubo classico senza dubbio) ed infatti la citazione sulla scatola pare azzeccatissima: A solution is futile. Geniale!

» Il Cubo di Rubik Borg è disponibile per l’acquisto online

Borg Queen

Da Diamond Select Toys arriva questa action figure in PVC dedicata alla regina dei Borg, apparsa per la prima volta nel film Star Trek: Primo Contatto. La figure fa parte di una linea dedicata a soli personaggi femminili.

» La Borg Queen è disponibile per l’acquisto online