Star Trek: Lower Decks: rivelata la data delle première

CBS All Access ha annunciato la data di lancio di cui Star Trek: Lower Decks, la nuova serie animata di Star Trek.

Star Trek: Lower Decks sarà una serie animata di tipo comedy composta da 10 episodi da 30 minuti l’uno. La serie sarà distribuita negli Stati Uniti esclusivamente si premiere CBS All Access a partire dal 6 agosto 2020.

La serie è stata sviluppata da Mike McMahan (Rick and Morty) e seguirà le vicende di un gruppo di personaggi imbarcati sulla U.S.S. Cerritos, la nave meno importante di tutta la Flotta Stellare. Ambientata nel 2380 la serie avrà per protagonisti un gruppo di Guardiamarina (Mariner, Boimler, Rutherford e Tendi) impegnati nei loro impegni e doveri e alle prese con i continui malfunzionamenti e anomalie della nave.

Guardiamarina Mariner è una ragazza irriverente e poco incline alle regole, ma con una spiccato talento per tutto ciò che riguarda la Flotta Stellare. Guardiamarina Boimler invece è l’opposto di Mariner: è un ragazzo pedante che ama seguire il regolamento alla lettera ed è incapace di improvvisare.

Guardiamarina Rutherford è l’esperto di tecnologia del gruppo, tuttavia le sue capacità sono limitate e spesso non è in grado di risolvere alcun problema tecnico. Infine Guardiamarina Tendi, l’entusiasta recluta assegnata al settore medico e il cui ruolo sarà anche quello di punto di vista per gli spettatori.

A completare il cast dei personaggi di Star Trek: Lower Decks ci saranno i quattro ufficiali della Cerritos: il Capitano Carol Freeman, il Comandante Jack Ransom, il Tenente Shaxs e il Dottor T’Ana. Lo show sarà rivolto ad un pubblico adulto e miscelerà elementi ironici e di commedia nell’universo di Star Trek.

Star Trek: Lower Decks andrà così ad aggiungersi agli altri nuovi show di questo franchise prodotti da CBS, tra i quali ricordiamo Star Trek: Picard, Star Trek: Discovery, Star Trek: Strange New Worlds e una serie in sviluppo basata su Section 31.

La serie è stata presentata per la prima volta durante il panel Star Trek Universe del San Diego Comic-Con del 2019. Lower Decks sarà prodotta da CBS’ Eye Animation Productions, Secret Hideout e Roddenberry Entertainment. Titmouse, studio che annovera tra i suoi lavori Big Mouth si occuperà invece delle animazioni.