Star Trek: Strange New Worlds, in arrivo la serie spin-off di Discovery

Star Trek: Strange New Worlds, annunciata la nuova serie spin-off di CBS All Access, con il ritorno dei protagonisti presenti nella seconda stagione di Star Trek: Discovery.

La piattaforma di video on-demand CBS All Access ha ordinato una nuova serie: dopo Star Trek: Discovery e Star Trek: Picard, farà il suo arrivo uno show dedicato allo storico universo fantascientifico e ambientato sulla U.S.S.Enterprise. Si tratta di uno spin-off dal titolo Star Trek: Strange New Worlds e vedrà impegnati in nuove avventure galattiche i protagonisti che i fan avevano amato nella seconda stagione di Star Trek: Discovery, ovvero Spock, Capitano Pike e Numero Uno.

Ethan Peck, Anson Mount e Rebecca Romijn torneranno quindi a rivestire i panni dell’equipaggio della U.S.S. Enterprise nello spin-off di Discovery che espanderà ulteriormente il franchise fantascientifico di Star Trek. Sebbene non siano stati ancora forniti maggiori dettagli in merito e CBS non abbia chiarito alcuni aspetti della trama, sembrerebbe che Star Trek: Strange New Worlds sarà ambientata durante il decennio precedente all’arrivo del Capitano Kirk a bordo della nave, mentre l’equipaggio esplorava nuovi mondi in giro per la galassia.

I fan si sono innamorati delle interpretazioni di Anson Mount, Rebecca Romijn e Ethan Peck di questi personaggi iconici, quando sono stati introdotti per la prima volta su Star Trek: Discovery, nella scorsa stagione – ha dichiarato Julie McNamara, responsabile della programmazione di CBS All Access. Questa nuova serie sarà un complemento perfetto del franchise, portando una prospettiva completamente nuova e nuove avventure in Star Trek.

La conferma che i fan stavano attendendo un ritorno dei personaggi di Discovery, ed una nuova serie dedicata al franchise, arriva dall’annuncio fatto dagli stessi interpreti su Twitter inerente a Star Trek: Strange New Worlds, in cui gli attori ringraziano il pubblico per la calorosa accoglienza dimostrata con la scorsa stagione della serie TV e promettono di presentare uno show fatto di speranza per il futuro, nonostante il momento attuale sembri sconfortante. Ecco il messaggio:

Non è ancora stato chiarito quando Star Trek: Strange New Worlds sarà pronto per la messa in onda, tuttavia la conferma della produzione di questo spin-off sarà di certo una gradita sorpresa per i fan dell’universo fantascientifico di Star Trek.