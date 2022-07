Nella cornice del San Diego Comic-Con, la galassia lontana lontana ha fatto sentire la sua presenza. L’universo di Star Wars ad agosto si espanderà ulteriormente nel contesto seriale, portando su Disney+ la nuova serie Andor, che si affiancherà ad altre produzioni come The Mandalorian, The Book of Boba Fett e Obi-Wan Kenobi. Sin dall’annuncio della serie dedicata al personaggio interpretato da Diego Luna, uno degli aspetti che hanno maggiormente interessato i fan era l’eventuale presenza di un compagno robotico per l’agente ribelle, curiosità che proprio al San Diego Comic-Con è stata soddisfatta, dato che è stato presentato il nuovo droide di Andor.

Dal San Diego Comic-Con arriva la prima immagine di B2EMO, il nuovo droide di Cassian Andor

Nella sua prima apparizione in Rogue One, film che svelava l’eroica missione delle spie ribelli che avevano trafugato i piani della prima Morte Nera, Andor era accompagnato da K-2SO (Alan Tudyk), droide di sicurezza imperiale riprogrammato che era divenuto il fedele compagno di avventura dell’agente ribelle. Trattandosi di un prequel di quanto visto nel war movie di Gareth Edwards, la serie in arrivo il prossimo 31 agosto su Disney+ non poteva mostrare K-2SO, un’assenza che era stata confermata dallo stesso interprete del robot, Alan Tudyk:

“So che stanno girando la serie proprio in questo periodo, ma non ne faccio parte. Ma, se avrà un futuro, e la storia si evolverà, arriverò anche io. Sono particolarmente coinvolto da questi annunci, e avevo suggerito per lo scorso D23 di annunciare la serie come K2 Fast K2 Furoius: The Cassian Andor Series, ma non è accaduto, la hanno chiamata solo Andor”

La mancanza di K-2SO ha dunque aperto la strada per un nuovo droide, che sarà il compagno di avventure di Cassian Andor in questa prima stagione, una figura che è stata presentata al San Diego Comic-Con e che sappiamo esser stata battezzata come B2EMO. E come da tradizione, non poteva mancare una breve presentazione del robottino:

“B2EMO, o B2 o più semplicemente Bee, è un’unità di supporto al recupero molto vecchia e usurata, che ha operato per anni per la famiglia Andor. Il droide ha un’ampia gamma di utensili meccanici e svariate capacità che si adattano a diversi impieghi”

Una presentazione incoraggiante, che lascia supporre che B2EMO saprà rivelarsi un valido aiuto per Cassian. Non paghi di questa rivelazione, nel panel della serie al San Diego Comic-Con i fan presenti hanno potuto ammirare anche i due outfit del protagonista, Cassian Andor, e dell’attesa Mon Mothma (Genevieve O’Reilly), figura centrale nelle dinamiche della nascita dell’Alleanza Ribelle e della sua futura lotta all’Impero

L’offerta di Disney+