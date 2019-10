Star Wars: l’episodio XI è già entrato nel cuore degli appassionati!

Secondo i primi dati ufficiali, le prevendite dell'episodio XI di Star Wars hanno registrato un record assoluto. Sarà un successone?

Nonostante le critiche per l’ultimo trailer, gli appassionati di Star Wars credono fortemente nella “Forza” del nuovo e ultimo episodio della serie, L’Ascesa di Skywalker. Secondo quanto emerso dai dati Fandango, le prevendite hanno già fatto registrare un record senza precedenti.

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker ha persino battuto Il Risveglio della Forza, che ha fatto ottenuto la bellezza di oltre due miliardi di dollari al botteghino. Certo, non è detto che l’ultimo episodio supererà anche l’episodio VII, ma è certamente un buon indicatore che certifica l’amore per questo franchise.

“Star Wars: L’Ascesa di Skywalker sta battendo tutti i film che sono già usciti e tutti quelli prossimi alla programmazione, con un enorme flusso di acquisti nelle prevendite su Fandango“, ha dichiarato l’Amministratore di Fandango, Erik Davis. “Gli appassionati del cinema sono estremamente entusiasti di vedere cosa c’è in serbo per Rey, Finn, Poe, Kylo Ren e di tutti i loro personaggi preferiti di Star Wars in questo capitolo finale della saga di Skywalker, in particolare con il regista J.J. Abrams come timoniere“.

Insomma, si prospetta un gran successo per l’ultimo capitolo della saga pluriennale di Guerre Stellari. Come già detto, i suddetti dati non sono un buon indicatore per misurare anticipatamente il possibile successo della pellicola.